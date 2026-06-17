보양식 등 더위 대비 상품 10% 할인…공영홈쇼핑, ‘더위잡고 물가잡고’ 특집

공영홈쇼핑이 여름철을 맞아 우리 중소기업 상품과 농축수산물을 대상으로 다양한 할인 행사를 진행한다고 17일 밝혔다. 공공 유통 플랫폼으로서 소비자의 장바구니 물가 부담을 덜기 위해 마련했다.
22일부터 28일까지 ‘더위잡고 물가잡고’ 특집을 통해 보양식, 냉감 의류 등 더위 대비 상품을 선보인다. 해당 상품을 모바일로 결제하면 10% 즉시 할인 혜택을 받을 수 있다.
주요 먹거리로는 △메밀골 동해막국수(22일 오후 1시 40분, 이하 방송 시작 시간) △가자미식해(22일 오후 2시 45분) △영광 고추장굴비(24일 오후 4시 40분) △전철우 고향랭면 편육세트(25일 오후 2시 45분) △곤지암 한우 소머리곰탕(25일 오후 6시 40분) 등을 준비했다. △보몽드 냉감패드(25일 오후 7시 40분) △마담엘레강스 쿨팬츠(26일 오전 9시 20분) 등 냉감 섬유 제품과 △에버홈 써큘레이터(23일 오후 4시 40분) △가쯔 변기세정제(28일 오후 3시 5분) 등 생활용품도 만나볼 수 있다.
수산물 물가 부담을 낮추기 위한 ‘수산대전’ 행사도 이날부터 30일까지 2주간 이어진다. 해양수산부와 손잡고 매주 20% 할인 쿠폰을 발급한다. 오징어, 고등어, 굴비, 갈치 등 인기 수산물이 대상이다. 쿠폰은 계정(ID) 당 일주일에 한 장씩 발급되며, 최대 1만원까지 할인 혜택을 받을 수 있다.
공영홈쇼핑 관계자는 “지속되는 고물가로 가계 부담이 커진 가운데 소비자들이 실질적으로 체감할 수 있는 할인 혜택을 마련했다”며 “앞으로도 민생 물가 안정에 기여할 수 있도록 다양한 정책을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.
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