정청래 “1인 1표제로 계파 소멸, 난 당원파이자 개혁파”

더불어민주당 정청래 대표는 17일 “당원 1인 1표제가 시행되면 당내 계파가 소멸될 것”이라며 “국회의원들은 계파 눈치를 보지 않고 의정활동에 전념하고 당원들의 평가에 의해 자신의 정치적 진로를 결정하게 될 것”이라고 말했다. 1인 1표제가 처음으로 적용되는 8·17 전당대회가 그 출발점이 될 것이라고 강조하면서다.

더불어민주당 정청래 대표가 17일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정 대표는 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 “정당 민주주의와 정당 개혁의 깃발을 올린 노무현의 꿈도 이뤄지고, 민주적 국민정당을 주창했던 이해찬의 꿈도 실현될 것이다. 1인 1표제는 민주당이 건강하고 유능한 정당이 되는 초석이 될 것”이라며 이같이 말했다.

다가올 전당대회와 관련해 친청(친정청래)계와 친석(친김민석)계의 대결 양상을 전망하는 언론 보도는 “악의적 갈라치기”라고 규정했다. 정 대표는 “무슨 계파로 명명되는 것을 반대하고 싫어하지만 굳이 구분한다면 저는 당원파이고 개혁파”라고 했다. 이어 “민주당원 모두는 이재명정부의 성공을 바라는 친명(친이재명)”이라며 “그런 의미에서 이재명정부의 성공과 정권재창출을 바라는 민주당원과 지지자는 모두 당원주권 당원파이고 개혁파”라고 강조했다.

정 대표는 전날 당 중앙위에서도 당원주권을 강조했다. 정 대표는 “정치는 정치인이 하는 것 같지만 결국 국민이 한다”는 이재명 대통령 발언을 인용하면서 “당 운영도 당대표가 하는 것 같지만 결국 당원이 하는 것”이라고 말했다. 또 “역사적으로 보통·평등·직접·비밀 1인 1투표권을 얻기 위해 수많은 사람이 피를 흘렸다”며 “역사를 잊은 민족에게 미래는 없다고 한다”고 했다. 1인 1표제를 문제 삼는 당내 일부 인사들의 주장을 일축한 것이다.

1인 1표제는 대의원과 권리당원의 표 가치를 동일하게 만드는 것이 골자다. 그간 민주당 내부에선 대의원의 한 표가 지역에 따라 약 60∼120표에 달하는 것은 평등 원칙에 위배된다는 비판이 제기돼 왔다. 현역 의원들이 대의원 동원력을 활용해 전당대회에서 특정 후보를 밀어주고 정치적 대가를 약속받는 일종의 권력 사유화를 근절하기 위해서라도 제도 손질이 필요하다는 목소리도 있었다.

대의원제는 전국정당을 표방하는 민주당이 열세 지역 당원들의 목소리를 균형 있게 반영하기 위해 도입했다. 당원이 가장 많은 호남권 의견이 과도하게 반영돼 다른 지역 당원들이 소외되고 당세가 위축되는 것을 방지하기 위한 목적이었다. 그러나 대의원제가 현역 의원의 권력 유지 수단처럼 활용되는 폐해가 지속되자 이 대통령이 민주당 대표 시절 당헌·당규 개정을 통해 권리당원과 대의원 표 가치를 1대 20 미만으로 낮췄다.

이 대통령도 1인 1표제를 추진하려 했다. 전당대회 명칭이 전국대의원대회에서 전국당원대회로 바뀐 것도 이 대통령이 두 번째 당대표 선거를 앞둔 시점이었다. 그러나 당내 우려와 갑작스러운 제도 변화에 따른 부작용이 제기돼 대의원 표 가치를 일정 수준으로 낮추는 데 그쳐야 했다.

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