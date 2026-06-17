국힘, 충북·대구·경남 포함해 최대 9곳에 선거소청 제기 검토

국민의힘은 6·3 지방선거 소청 마감 기한인 17일 중앙선거관리위원회와 각급 선관위에 지방 선거 결과에 이의를 제기하는 선거 소청을 제기한다.



당 핵심 관계자는 이날 연합뉴스와 통화에서 "광역단체장 기준으로 최대 9곳에 대해 오늘 선거소청을 낼 것"이라고 말했다.

6·3지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 이어진 지난 16일 국민의힘 장동혁 대표가 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 대한체육회, 방송 라이브 취재진 등의 진입과 관련해 진입 불가한 상황을 알리고 있다. 연합뉴스

국민의힘은 이날 오후 2시 의원총회에서 소속 의원들의 의견을 청취한 뒤에 선거소청을 낼 예정이다.



앞서 국민의힘은 지난 15일 긴급 최고위원회의에서 선거소청을 내는 안건을 의결했다.



국민의힘은 당시 소청 대상으로 지방선거 당시 투표용지 부족 사태가 발생한 서울, 경기, 인천, 울산, 부산, 전남광주 등 6개 지역을 거론했다.



구체적으로는 이들 6개 지역 내 '투표용지 부족 사태' 발생 투표소에서 진행된 ▲ 광역단체장 ▲ 기초단체장 ▲ 지역구 광역의원 ▲ 지역구 기초의원 ▲ 비례대표 광역 의원 ▲ 비례대표 기초 의원 등 6개 선거가 대상이다.



그러나 이후 충북 등에서도 선거소청 필요성이 거론되면서 대상이 확대됐다.



국민의힘은 기존 의결한 6곳에 더해 충북·대구·경남 등 3곳도 소청 대상으로 포함하는 것을 검토하고 있다.



다만 당내에서는 서울은 물론 대구, 경남 등 국민의힘이 이긴 선거에 대해서도 소청을 제기하는 것에 대한 비판도 나온다.



오세훈 서울시장은 전날 장동혁 대표를 겨냥해 "당내의 흔들리는 리더십, 당내의 빈약한 입지를 의식한 다분히 정략적인 이용이라고 많은 분이 평가하고 있는 것으로 보인다"면서 "청년들과 많은 국민들의 참정권 보장·정상적인 선거에 대한 열망을 정치적으로 이용하는 행태는 바람직하지 않다"고 공개 비판했다.



추경호 대구시장 당선인 측에서는 투표지 부족 사태의 중심에 선 곳이 아닌 지역까지 소청 대상으로 끌고 가는 것을 부담스러워하는 기류다.



재선에 성공한 박완수 경남지사 측도 중앙당에서 이번 사안과 관련해 사전 논의를 해온 적이 없었다고 했다.



대구가 지역구인 권영진 의원은 SBS라디오 인터뷰에서 "재선거 거리가 안 된다는 걸 판사 출신인 장 대표가 너무나 잘 알 텐데 왜 '우리의 목표는 전국 재선거'라고 얘기해 선거에 불복하는 것을 주도하느냐"면서 "당대표직을 유지하기 위한 빌미로 재선거 국면을 몰아가는 것 아니냐"고 직격했다.



이에 따라 일부 의원들은 이날 오후 예정된 의원총회에서 지도부를 상대로 선거소청을 내는 문제에 대한 입장을 추궁하겠다며 벼르고 있다.



이와 관련, 장 대표는 전날 "서울시장 같은 경우 우리가 당선됐는데 소청해야 하느냐는 의견도 있었지만, 이것은 원칙의 문제"라며 "국민 참정권과 민주주의를 지키는 문제에 있어서 유불리나 당선, 낙선의 문제를 따질 게 아니라는 결론을 냈다"고 말했다.

<연합>

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