엡손, 프로젝터 25년 연속 세계 1위

세이코엡손이 글로벌 프로젝터 시장에서 역대 최고 점유율을 기록해 25년 연속 세계 판매 1위를 달성했다.

17일 영국 시장조사기관 퓨처소스 컨설팅에 따르면 2025 회계연도(2025년 4월~2026년 3월) 기준 500루멘(lm) 이상 프로젝터 시장에서 엡손 점유율은 53.4%로 글로벌 1위를 유지했다. 지난해 기록한 역대 최고 점유율 53.1%를 웃돌았다.

엡손 3LCD 프로젝터. 한국엡손

엡손은 독자적인 3LCD 기술을 기반으로 홈 프로젝터와 비즈니스용, 고광량 프로젝터 등 제품군을 확대해 시장 지배력을 키웠다. 국내 시장에서도 성장세를 이어갔다. 지난해(39%)보다 높아진 점유율 45%로 1위를 지켰다.

한국엡손은 향후 스크린 파크골프 시장과 4K 가정용 프로젝터, 고광량 IP 기반 미디어아트 전시 시장 등을 중심으로 사업을 확대할 계획이다. 제품 라인업도 확대한다. 엡손은 지난달 프리미엄 미니 홈프로젝터 ‘EF-73’을 출시한 데 이어 최근 초단초점 프로젝터 신제품 ‘EH-LS970W’를 선보였다.

신제품은 기존 모델보다 해상도와 음향, 영상 처리 성능을 개선했다. 인공지능(AI) 화질 최적화 기능을 적용해 장면별 선명도와 색감 등을 자동 보정한다. 보스(Bose) 기술을 적용한 스테레오 사운드 시스템을 갖췄고, 구글 TV를 내장해 온라인동영상서비스(OTT)도 이용할 수 있다.

모로후시 준 한국엡손 대표는 “25년 연속 세계 판매 1위라는 성과는 지속적인 기술 혁신과 고객 중심 전략이 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 다양한 시장 환경과 고객 수요에 최적화된 제품과 솔루션을 선보이며 새로운 성장 기회를 발굴해 나가겠다”고 말했다.

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