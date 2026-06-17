李, G7 정상회의서 트럼프와 약 30초 대화… 마크롱과도 포옹하며 반갑게 인사

이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요7개국(G7) 정상회의에서 주요국 정상들과 만나 인사를 나눴다. 이 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과 지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 계기 정상회담 이후 약 8개월 만에 만나 대화를 나누기도 했다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령을 비롯한 주요 7개국(G7)·초청국 정상들이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 G7 정상회의 기념촬영에 참석해 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 오전 이탈리아를 떠나 스위스 제네바 국제공항에 도착한 뒤 에비앙의 G7 정상회의장에서 열린 공식환영식에 참석했다. 이 대통령은 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리, 윌리엄 루토 케냐 대통령에 이어 포토존으로 입장했다.

이 대통령은 올해 G7 정상회의 의장국인 프랑스의 에마뉘엘 마크롱 대통령과 만나 반갑게 인사를 나눴다. 마크롱 대통령이 영어로 “잘 지내셨나(How are you)”라고 묻자 이 대통령은 “아주 행복하다(I am so happy)”라고 영어로 답하며 가볍게 껴안고 반가움을 표했다. 두 사람은 포토존에서 이동하면서도 나란히 걸으며 계속해서 대화를 나눴다. 이 대통령과 마크롱 대통령의 만남은 지난 4월 마크롱 대통령의 국빈 방한 이후 약 두 달 반 만이다.

이재명 대통령이 16일(현지 시간) 프랑스 에비앙 G7 정상회의장에서 각국 정상들과 기념촬영을 하고 있다. 뒷줄 왼쪽부터 안토니우 코스타 유럽 연합(EU) 정상회의 상임의장, 이 대통령, 키어 스타머 영국 총리, 윌리엄 루토 케냐 대통령, 다카이치 사나에 일본 총리. 앞줄 왼쪽부터 조르자 멜로니 이탈리아 총리, 압델파타 알시시 이집트 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령. 뉴시스

이어 G7 회원국과 초청국, 국제기구 등이 모두 함께하는 기념촬영이 진행됐다. 이 대통령은 기념촬영을 위해 정상들이 입장하는 과정에서 트럼프 대통령과 마주 서서 약 30초간 대화 나누는 모습이 카메라에 포착됐다. 이 대통령은 키어 스타머 영국 총리, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 조르자 멜로니 이탈리아 총리 등과도 간단히 대화를 나눴다.

기념촬영 후에는 G7 정상회의의 첫 번째 확대 세션인 ‘새로운 파트너십 구축과 국제 연대 재건”이 진행됐다. 세션에서 이 대통령은 멜로니 총리와 우르술라 폰 데어 라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장 사이에 자리했다. 이 대통령은 이번 유럽 순방에서 두 사람 모두와 회담을 진행한 바 있다.

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