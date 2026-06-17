한화, KAI 지분 추가 인수 ‘2대 주주’ 등극

한화그룹이 한국항공우주(KAI) 지분을 추가로 인수하며 2대 주주로 올라섰다. 추후 정부의 민영화 논의에 따라 인수·통합안도 탄력적으로 검토할 계획이다.

한화그룹. 연합뉴스

한화그룹 내 항공우주·방산 계열사 한화에어로스페이스는 KAI 지분 6.5%를 확보했다고 16일 밝혔다. 다른 계열사 한화시스템도 KAI 주식을 추가 취득해 1.53%까지 지분을 확대했다. 이로써 한화에어로스페이스USA(HAUSA)가 보유한 지분 1.01%를 포함, 한화그룹은 총 9.04% 지분을 확보했다. 수출입은행(26.41%)에 이어 KAI의 2대 주주로 등극했다.



한화에어로스페이스는 이날 이사회를 열어 연말까지 5000억원을 추가 투입해 지분을 9.97%까지 취득하기로 결의했다. 이렇게 되면 한화그룹의 KAI 지분은 12%를 넘어서게 된다.



한화그룹이 지분율을 점차 늘려감에 따라 수출입은행이 최대 주주인 KAI의 민영화 작업이 탄력을 받을 수 있다는 전망이 나온다. 앞서 한화그룹은 KAI 지분 보유 목적을 ‘단순 투자’에서 ‘경영 참여’로 공시한 바 있다. 스페이스X를 필두로 우주산업의 글로벌 경쟁이 심화하는 가운데 양사의 역량이 결합하면 비효율성은 줄이고 시너지를 창출할 수 있다는 구상이다.

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