청주 운천공원서 고려 청석탑 부재 발굴

충북 청주시 운천근린공원 조성 부지에서 고려시대 사찰 건물지와 함께 청석탑 부재(사진)가 발굴됐다. 청석탑은 검푸른 빛을 띠는 ‘청석’을 재료로 사용하는 고려시대 대표 다층석탑이다.



16일 청주시에 따르면 운천근린공원 조성 용지 내 유적 발굴조사에서 청석탑 상륜부(탑의 꼭대기 장식)를 구성하는 복발(엎어놓은 바리때 모양), 보륜(바퀴 모양), 수연(불꽃 장식) 등이 비교적 온전한 상태로 출토됐다. 그동안 전국에 17개 정도의 청석탑이 확인됐으나 사전 기록이나 문헌 정보가 전혀 없던 폐사찰 터에서 발굴을 통해 부재가 확인된 것은 이번이 처음이다.



중앙에 마당을 둔 ‘ㅁ’자형 구조의 건물지에서는 고려 전기 귀족 문화의 상징인 ‘해무리굽 청자’와 상감청자 매병편 등이 나왔다. 발굴단은 이 사찰이 최고급 도자기를 사용하던 고위층의 수행 공간이었다고 판단하고 있다. 특히 유적지가 ‘직지’의 탄생지인 흥덕사지에서 인근에 있고 시기도 유사해 두 유적 간의 연관성에 주목하고 있다.



시는 이번 성과를 바탕으로 유적 보존 및 활용 방안을 체계적으로 수립할 방침이다. 향후 국가유산청과의 협의를 거쳐 출토된 부재들을 전시하거나 현장 공개 행사 및 학술대회를 개최하는 등 시민들이 역사적 가치를 직접 체감할 수 있도록 할 계획이다.



시 관계자는 “이번 조사는 운천근린공원 조성사업 과정에서 발굴이 본격화됐다”며 “문화유산 보존과 도시공원 조성을 병행한 모범 사례가 될 것”이라고 말했다.

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