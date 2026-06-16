낮 최고 31도 더위…전국 곳곳 최대 40㎜ 소나기 [내일날씨]

수요일인 17일은 전국 대부분 지역의 낮 기온이 30도를 웃돌겠다. 수도권과 강원 내륙·산지, 충청권 내륙, 전라권, 대구·경북, 경남 서부 내륙에는 최대 40㎜의 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

서울 낮 기온이 33도까지 오르는 더위가 나타난 16일 서울 중구 청계천에서 한 시민이 손수건으로 땀을 닦고 있다. 연합뉴스

16일 기상청에 따르면 17일은 서해상에 위치한 고기압 가장자리에 들겠다. 전국은 가끔 구름이 많겠고 제주도는 대체로 흐리겠다.

아침 최저기온은 16~22도, 낮 최고기온은 24~31도로 예보됐다. 당분간 전국 대부분 지역에서 낮 기온이 30도 이상 오르겠고 최고 체감온도도 31도 안팎까지 높아지는 곳이 많겠다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 서울 22도, 인천 21도, 강원 춘천 18도, 강원 강릉 19도, 대전 20도, 대구 19도, 전주 21도, 광주 21도, 부산 21도, 제주 22도다.

낮 최고기온은 서울 31도, 인천 29도, 강원 춘천 30도, 강원 강릉 27도, 대전 31도, 대구 31도, 전주 31도, 광주 30도, 부산 28도, 제주 27도로 예상된다.

소나기는 오전부터 18일 새벽 사이 수도권과 강원 내륙·산지, 충청권 내륙, 전라권, 대구·경북, 경남 서부 내륙을 중심으로 내리겠다. 예상 강수량은 5~40㎜다.

소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠고 일부 지역에는 우박이 떨어질 가능성도 있겠다. 소나기 특성상 같은 지역 안에서도 강수량 차가 크게 나타날 수 있다.

제주도에는 밤까지 비가 이어지는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 제주 산지 10~40㎜, 산지와 북부를 제외한 지역 5~20㎜, 제주 북부 5㎜ 안팎이다. 전남 해안과 경남 남해안에는 새벽부터 아침 사이 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄럽겠으니 교통안전에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다. 오존 농도는 수도권과 강원 영서, 충남에서 ‘나쁨’, 그 밖의 권역에서는 ‘보통’ 수준으로 예상된다.

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