‘앨리스’ 출신 김소희, 가족과 함께한 일본 여행

걸그룹 ‘앨리스’ 출신이자 2024년 결혼 소식을 전한 김소희가 가족과 일상을 보내고 있는 근황을 전했다.

김소희는 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 자신과 가족의 모습이 담긴 여러 장의 사진을 게재하며 일상을 공개했다.

16일 김소희가 가족과 시간을 보낸 콘텐츠를 게재했다. 김소희 사회관계망서비스(SNS)

사진 속 김소희는 남편과 딸과 함께 일본을 여행하며 시간을 보내는 모습을 보였다. 일본 전통 의상을 착용한 그는 카메라를 응시하며 단아한 분위기를 풍겼다.

또 여행지 곳곳에서 딸을 세심하게 돌보는 김소희의 모습에서는 엄마로서의 일상도 엿볼 수 있었다. 김소희는 한 아이와 함께 손을 잡고 거리를 걷는 등 연예계 활동을 마무리한 후 엄마로서의 일상도 공개했다.

또한 그의 딸도 함께 공개됐다. 김소희에게 걸어가 안기는 짧은 영상에서 아이는 사랑스러운 매력을 드러냈다.

이와 함께 운동을 즐기는 모습도 공개됐다. 그는 골프를 치거나 운동에 집중하는 등 평범하고 안정적인 일상을 담은 콘텐츠도 게재했다.

한편 김소희는 2024년 결혼 소식과 함께 연예계 은퇴 의사를 밝힌 바 있다. 당시 그는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “저에게 큰 힘이 되어준 사람들을 만나게 됐다”면서 “이제는 서로에게 너무나 소중한 존재가 되어 그분과 결혼을 하기로 약속했다”고 전했다.

이어 “이제 ‘앨리스’ 소희가 아닌 김소희로 제2의 인생을 살아보려고 한다”며 새로운 삶을 시작했다. 현재는 가족과 함께하는 시간을 중심으로 일상을 꾸려가고 있는 모습이다.

근황이 접한 누리꾼들은 “아기 너무 귀엽다”, “아름다운 가족”, “늘 행복하길”이라는 등의 댓글을 남겼다.

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