“수많은 시나리오로 강철 멘털 무장… 이 팀은 된다 확신” [2026 북중미 월드컵]

“하던 대로 하자”



‘홍명보호’는 지난 12일 멕시코 과달라하라의 에스타디오 아크론에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 체코전에서 압도적인 경기를 펼치고도 선제골을 얻어맞았다. 한순간에 그라운드는 얼어붙었고, 패색이 짙어졌지만 흔들리지 않고 동점골과 역전 결승골을 터뜨리며 2-1로 역전승을 따냈다. 이는 결코 우연이 아니었다. 평소 훈련에서 각 상황을 가정하고 철저히 준비해 흔들리지 않은 덕분이다. 강한 멘털이 승리를 가져온 셈이다.

한국 축구대표팀 멘털 코치인 한덕현 중앙대 정신의학과 교수(가운데)가 16일 멕시코 과달라하라 인근 사포판 치바스 바예 베르데에서 훈련 중인 선수들을 지켜보고 있다. 사포판=뉴스1

16일 대표팀의 훈련장인 사포판의 치바스 바예 베르데에서 만난 홍명보호의 멘털 코치 한덕현 중앙대 정신건강의학과 교수는 “그동안 올림픽 대표팀이나 야구 대표팀 등 많은 팀에서 주치의로 해봤는데, 이번 축구 대표팀은 특별하다. 이 팀은 되는 팀”이라고 말했다.



한국 축구대표팀은 이번 북중미 월드컵을 성공으로 이끌기 위해 사상 처음으로 멘털 코치를 도입했다. 홍명보 감독의 ‘건강한 정신에서 건강한 신체가 나온다’는 지론에 따른 조치였다. 국내 최고의 스포츠 심리전문가인 한 교수는 여느 코치처럼 코칭스태프 전술 회의뿐만 아니라 선수단 팀 미팅에 참여하고 있다. 선수들과의 개별 면담을 통해 선수들의 심리 상태를 파악하고, 그에 따른 처방과 상담을 해주고 있다.



스포츠 정신의학에만 25년째 몸담은 한 교수가 홍명보호의 성공을 확신하는 이유는 철저한 준비 덕분이다. 그는 “여러분이 상상하지 못할 정도로 코칭스태프들이 갖가지 준비를 통해 수많은 회의를 한다. 체코전은 이기고, 지고, 비기고 있는 상황 등 모든 시나리오에 다 대비한 결과다. 전략, 전술, 심리적인 대비까지 모두 잘 준비했기에 가능했던 역전승”이라고 설명했다.



한 교수는 선수단의 정신 상태를 한 마디로 ‘스테이블’(안정적)이라고 표현했다. 그는 “1차전 승리에 도취되거나 흥분하지도 않고, 2차전을 당연히 이길 것이라 생각하지도 않는다. 그저 ‘하던 대로 하자’는 마음으로 다음 경기에 임하고 있다. 외부에서는 대표팀을 비판적인 시선으로 바라볼진 몰라도 코칭스태프와 선수들 전체가 안정된 상태”라고 전했다.



흔히 월드컵과 같은 큰 무대를 처음 밟는 선수들은 긴장이나 부담감을 쉽사리 이겨내지 못할 것이라 생각한다. 그러나 요즘 선수들, 소위 MZ세대는 그런 것도 별로 없다는 게 한 교수가 놀란 부분이다. 특히 최종 엔트리에 ‘깜짝 발탁’돼 체코전에서 월드컵 데뷔전을 치른 이기혁(강원FC)이 대표적인 사례다. 한 교수는 “이기혁 선수와 면담하면서 그간 내가 공부해온 스포츠 심리학 이론이 무너지는 것을 느꼈다. 긴장을 전혀 하지 않더라. 떨려야 정상인데 그런 모습을 전혀 찾아볼 수 없었다. 체코전 초반 실수가 나왔는데도 흔들리지 않고 잘 뛰었다. 스스로 대비를 잘한 것 같다”고 설명했다.



19일 열리는 개최국 멕시코전은 일방적인 응원 속에서 치러야 하기에 선수들이 부담감을 크게 느낄 법하지만, 한 교수만 걱정할 뿐이다. 그는 “선수들에게 많은 관중이 상대를 일방적으로 응원하는 환경에서 뛰는 게 위축되지 않겠냐고 물으니 ‘이미 유럽에서 흔하게 겪었고, 유럽엔 10만명 규모의 경기장도 있으니 별문제 없다’며 오히려 저를 위로하더라. 그만큼 우리 선수들은 강인한 멘털을 갖고 있다”고 답했다.



한 교수가 A조 1위 결정전인 멕시코전을 앞두고 내릴 주문은 딱 하나다. “체코전을 앞두고 선수들에게 ‘죽을힘을 다하자’가 아닌 ‘하던 대로 하자’고 얘기했다. 멕시코전도 마찬가지다. 하던 대로 하면 이길 수 있다.”



이날 대표팀은 멕시코전에 대비해 전술 훈련에 돌입했다. 부상으로 별도로 훈련하던 김태현(가시마)과 배준호(스토크시티)도 합류해 과달라하라 입성 후 처음으로 완전체 26명이 정상적으로 훈련을 소화했다.

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