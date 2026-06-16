‘하늘의 요새’ 美 B-52 폭격기 추락… 탑승 8명 사망

미국 대표 전략폭격기이자 ‘하늘의 요새’로 불리는 B-52 스트라토포트리스가 추락해 탑승자 전원이 사망했다.



15일(현지시간) AP통신과 CNN방송 등에 따르면 B-52는 이날 오전 11시20분쯤 캘리포니아 모하비 사막에 있는 에드워드 공군기지 비행장에서 이륙 직후 활주로에 추락했다.

15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 에드워드 공군기지 B-52 폭격기 추락 현장에서 연기가 피어오르고 있다. KABC 제공, 로이터연합뉴스

미 공군 관계자는 이 사고로 폭격기에 타고 있던 대원 8명 전원이 숨졌다고 밝혔다. 이들은 군인과 공무원, 정부 계약업체 직원들로 알려졌으며, 폭격기 제작사인 보잉은 사망자 중 2명이 자사 직원이라고 밝혔다. 사고 직후 현장에서는 검은 연기가 치솟았고, 추락한 기체는 형체를 알아보기 어려울 정도로 크게 파손됐다.



해당 폭격기는 정례 시험 임무를 수행 중이었던 것으로 알려졌다. CNN은 시험 비행에 일반적으로 경험이 풍부한 조종사와 승무원이 참여하며, 시험 대상에 따라 민간 엔지니어 또는 제조업체 직원도 함께 탑승한다고 설명했다. 제임스 헤이즈 미 공군 대령은 기자들과 만나 “이번 비행은 레이더 현대화 프로그램을 지원하기 위한 목적이었다”고 전했다.



당국은 정확한 사고 원인을 조사 중이다. 미 연방항공청과 국가교통안전위원회에서 항공기 추락 사고 조사를 담당했던 항공 안전 전문가 제프 구제티는 B-52가 이륙 직후 충분한 고도를 확보하지 못한 채 기지 인근에서 추락한 점에 주목하며 비행 조종 장치 이상 가능성을 제기했다.



B-52는 1950년대부터 운용된 장거리 전략폭격기다. 재래식 무기와 핵무기를 모두 탑재할 수 있으며 베트남전쟁부터 최근 중동 지역 군사작전까지 투입됐다.

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