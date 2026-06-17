[이코노 브리핑] 강태영 농협은행장, 英 금융협력 논의 외

강태영 농협은행장, 英 금융협력 논의

NH농협은행은 강태영 은행장이 수전 랭글리 런던금융특구 시장과 콜린 크룩스 주한 영국대사를 만나 영국 금융시장 협력 확대와 글로벌 사업 강화 방안을 논의했다고 16일 밝혔다. 주요 의제는 영국 금융시장 동향과 한·영 금융기관 간 협력 확대, 런던금융특구와의 영국·한국 공동투자 협력, 디지털자산과 토큰화 도입 현황과 디지털 금융산업 발전 방향, AI 도입 등이었다.

우리銀, 분양사기 관련 40억 금융사고

우리은행에서 40억원 규모의 금융사고가 발생했다. 16일 금융권에 따르면 우리은행은 외부인의 허위 서류 제출에 따른 금융사고가 발생했다고 공시했다. 사고 금액은 40억800만원이며 사고 발생 기간은 2024년 8월 19∼30일이다. 우리은행 관계자는 “할인 분양 사기와 관련된 사고로 상가 담보가 있는 만큼 자금 회수에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

국민銀 하계 체험형 인턴 24일까지 모집

KB국민은행이 ‘2026년 하계 체험형 인턴’ 지원자를 24일까지 채용 홈페이지에서 모집한다고 16일 밝혔다. 모집 부문은 디지털, 정보기술(IT), 인공지능(AI)·플랫폼 개발 등이다. 최종 합격자는 다음 달 20일부터 6주 동안 KB국민은행 본부 부서에서 근무한다. 수료자 전원은 신입 행원 공채 때 서류전형이 면제되며, 우수·최우수 수료자는 필기전형을 면제받을 수 있다. 채용 절차는 서류전형, 역량검사, 영상면접 순으로 진행되며 모든 전형은 온라인으로 실시된다.

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