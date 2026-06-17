‘전설의 취사병’ 레시피, 편의점 간편식 재탄생

편의점 업계가 CJ제일제당과 손잡고 드라마 ‘취사병 전설이 되다’ 지식재산권(IP) 간편식을 연달아 출시한다.



16일 CJ제일제당에 따르면, GS25는 드라마 2∼3부에 등장한 ‘제대로 튀긴 돈까스’와 8부의 ‘신선한 산채비빔밥’을 모티브로 한 간편식 ‘취사병 정성을 담은 돈까스’, ‘취사병 산채불고기비빔밥’을 출시한다.



CU는 드라마 속 레시피를 그대로 활용한 ‘취사병 옛날 햄버거’와 드라마 속 고추장 라구 파스타에 버섯조림과 육전, 건빵 티라미수 등을 더한 ‘취사병 고추장 라구 파스타’를 선보인다.



세븐일레븐은 ‘그럴싸한간장찜닭 도시락’을 출시한다. 작품 속 주인공이 만들었던 메뉴인 간장찜닭에 소시지어묵볶음, 볶음김치, 만두강정, 미트볼 등을 함께 구성했다.



이마트24도 드라마 속 메뉴인 홍시떡볶이에서 착안한 ‘전설의꿀조합’ 도시락을 내놓는다.



해당 드라마는 웹툰 원작으로 취사병인 주인공이 다양한 음식을 선보이며 성장하는 이야기를 담은 작품이다. 매회 음식에 대한 생생한 묘사가 화제를 모았다.

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