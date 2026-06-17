SKT, AI 에이전트에 ‘직원 사번’ 부여

SK텔레콤이 인공지능(AI) 에이전트에 사번을 부여하고 사람과 비슷하게 관리하는 조직체계를 구축한다. 조직 업무 전반을 AI 중심으로 재설계해 AI 협업 방식을 내재화하겠다는 구상이다.



SK텔레콤은 AI 기반으로 조직 생산성을 높이고 비즈니스 모델을 혁신하는 ‘AX 혁신 2.0’을 시행한다고 16일 밝혔다.

정재헌 SK텔레콤 사장이 지난 11일 지난 11일 경기 이천 SKMS 연구소에서 열린 '2026 뉴이천포럼'에서 키노트 스피치를 진행하는 모습. SKT 제공

정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)는 최근 SK그룹이 AI 전환(AX) 논의를 위해 개최한 ‘2026 뉴 이천포럼’에서 이런 조직 운영방식을 제시했다. AI를 보조도구로 활용해 업무 효율성을 높이는 데 집중했던 ‘AX 혁신 1.0’과 달리 혁신 2.0에서는 AI를 구성원과 함께 일하는 업무 주체로 정의한다.



회사는 우선 AI 에이전트에 사번과 소속, 직무, 권한을 부여하고 입사부터 퇴사까지 사람과 유사한 체계로 관리한다. AI 에이전트를 위한 데이터·보안 접근 권한 등 거버넌스 체계도 마련한다. AI 에이전트가 반복 업무를 담당하고, 임직원들은 창의적이고 전략적인 업무에 집중하는 환경을 조성할 방침이다.



SK텔레콤은 기존 업무 방식을 AI 중심으로 재설계하는 ‘AX 샌드박스’ 제도도 도입한다. 직급과 부서 구분 없이 진행하는 사내 실험 프로그램인데 향후 전사로 확대하기로 했다. 지난 3개월간 AI CIC(사내독립기업) 일부 조직을 대상으로 시범운영한 결과, 직원 한 명이 여러 AI 에이전트와 협업해 기획·개발·디자인 등 복수 역할을 수행하는 ‘멀티 롤’ 업무 방식 가능성을 확인했다는 게 회사 설명이다. 기획 업무 시간이 줄었고, 의사결정 속도가 올라가는 등 생산성도 개선됐다고 한다.



AI 활용 환경도 개선한다. 보안체계를 고도화하고 사내 AI 개발 플랫폼인 에이닷 비즈, 폴라리스, 플레이그라운드 등을 통합해 주요 업무 시스템과 연계한다. 기존 AI 전환 아이디어 공유 시스템은 ‘AX 라이브러리’로 축적·확산한다. 정 CEO는 “AX의 일상화를 통해 구성원의 시간과 역량이 새로운 도전을 이끄는 성장 동력으로 전환될 것”이라고 말했다.

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