'마스크 살짝' 장원영 논란… 공항 신분 확인 절차 개선키로

한국공항공사가 그룹 아이브 장원영의 김포공항 출국 당시 태도 논란과 관련해 신분확인절차를 개선하겠다고 밝혔다.

한국공항공사는 김포·제주·김해공항 등 전국 14개 공항에서 인천국제공항과 동일하게 ‘항공보안표준절차서’에 따라 신분 확인을 실시하고 있다고 16일 밝혔다.

그룹 아이브 장원영. 뉴시스

이번 논란은 아이브 멤버 장원영이 지난달 30일 김포국제공항을 통해 중국 상하이로 출국하는 과정을 담은 영상이 공개되면서 비롯됐다. 당시 장원영은 공항 보안요원의 얼굴 대조 요청에 모자를 들어 올리고 마스크를 살짝 내리는 모습이 온라인에서 확산하면서 논란의 중심에 섰다.

이 출국 모습은 민원으로 이어졌다. 한 민원인은 15일 한국공항공사 김포공항 운영단 보안관리부에 김포국제공항 국제선 출국장의 신원확인 절차 기준과 공식 안내를 구체화해달라는 민원을 제기했다.

이에 한국공항공사는 신분 확인 시에는 모자·선글라스·마스크 등 얼굴을 가리는 물품을 제거해달라고 구두로 안내하고 있으며, 신분증 사진과 대조해 식별이 어려운 경우 완전히 벗어달라고 추가 요청하고 있다고 설명했다.

또 한국공항공사는 향후 홈페이지 게시 등 다양한 방법을 통해 여객 신분 확인 절차를 적극 안내하고 홍보할 계획이라고 덧붙였다.

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