[미·이란 종전] 호르무즈 재개방, 기뢰 제거가 최대 관건

미국과 이란의 종전 합의에 따른 호르무즈 해협 재개방에 이란이 부설했을지도 모르는 기뢰들을 제거하는 문제가 최대 걸림돌이 될 것으로 보인다.



해수면과 해저에 퍼진 기뢰를 탐지해 제거하는 일이 매우 까다로운 작업인데다, 지금까지 호르무즈 해협에 얼마나 많은 기뢰가 부설됐는지도 제대로 파악되지 않은 것으로 전해졌다.

호르무즈 해협의 미 항모전단. 미 해군/AP연합뉴스

미국의 일간 뉴욕타임스(NYT)는 16일(현지시간) 호르무즈 해협에서 선박 통항을 재개하기 위해서는 이란이 기뢰를 부설했는지를 파악하고, 이를 얼마나 빨리 찾아내 무력화하는지가 관건이라고 보도했다.



앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 오는 19일 종전 양해각서(MOU) 서명식이 이뤄지는 즉시 호르무즈 해협이 개방되고 기뢰 제거 작업이 진행될 것이라고 밝혔다.



미 정보당국은 이번 전쟁 전 이란이 해수면 바로 아래부터 해저에 이르는 바다 곳곳에 부설할 수 있는 약 5천발의 다양한 기뢰를 보유한 것으로 추정했다.



그러나 이란이 실제로 호르무즈 해협에 기뢰를 부설했는지조차 아직 확실하지 않다. 전쟁 중에도 선박 수십 척이 기뢰에 부딪히지 않고 해협을 통과했다.



미 해군은 호르무즈 해협에 숨어있을지 모르는 기뢰를 찾아내는 작업에 해저와 해수면을 탐색하는 첨단 드론 기반 장비를 투입할 예정이다.



또 기뢰 폭발 위험을 피해 목재와 섬유유리 선체의 구형 소해함(기뢰제거선) 대신 강철로 된 선체의 연안전투함(LCS)을 활용할 방침이다. 이 군함들은 기뢰 부설 구역 밖에 머물면서 헬리콥터와 드론을 보내 기뢰를 찾는다.

호르무즈 해협. 로이터연합뉴스

그러나 기뢰를 모두 제거하기까지는 상당한 시간과 정밀한 작전이 필요할 것으로 전문가들은 보고 있다.



미국 랜드연구소의 스콧 사비츠 선임 엔지니어 겸 교수는 NYT에 "현대의 기뢰는 과거의 원시적인 형태의 기뢰보다 찾아내고 제거하기가 훨씬 더 어려운 첨단 무기로 진화했다"고 설명했다.



아울러 "해저 기뢰가 있다면 암초, 붐비는 항로의 쓰레기, 수십 년 또는 수백 년 동안 배 밖으로 던져진 물건 등과 구별해야 한다"며 기뢰 제거가 극도로 까다로운 작업이라고 짚었다.



트럼프 대통령은 프랑스에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의에서 호르무즈 해협 기뢰 제거를 포함해 종전 후 후속 조치들에 대한 지원을 촉구할 것으로 보인다.



유럽의 주요 동맹국들은 기뢰 제거 작업에 공조하겠다는 뜻을 밝힌 상태다.



미국과 이란이 종전에 합의한 후 지난 15일 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 평화 협정이 확정되면 며칠 내로 기뢰 제거함을 파견할 준비가 됐다고 밝혔다. 키어 스타머 영국 총리도 분쟁이 중단되면 영국과 프랑스가 주도하는 호르무즈 해협 기뢰 제거 지원 임무를 가동할 것이라고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지