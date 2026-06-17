7~8월 1박 이상 섬 여행하면 최대 10만원 쏜다

정부가 7~8월 섬에서 1박 이상 체류 시 최대 10만원의 여행 경비를 지원한다. 올해 ‘섬 방문의 해’를 맞아 국민들의 섬 여행을 장려하고 섬 지역 관광을 활성화하기 위해서다.



행정안전부는 이달 17∼30일 ‘2026 섬 방문의 해’ 공식 누리집을 통해 섬 여행비 1차 지원 신청을 받는다고 16일 밝혔다. 행안부에 따르면 관련 사업은 육지와 연결되지 않아 배를 타고 들어가는 166개 섬에서 1박2일 이상 체류하며 캠핑을 포함한 숙박비, 여객선 등 왕복 승선권, 식비 등으로 10만원 이상 결제하면 최대 10만원을 준다는 내용이다.



성인 누구나 가족이나 친구, 모임 등 팀 단위로 신청하면 된다. 혼자 여행하는 경우에도 신청 가능하다. 다만 신청 시엔 신분증, 승선권이나 영수증, 사후 계좌 이체에 필요한 통장 사본 등 관련 증빙 자료를 제출해야 한다.



이번 사업은 8월29일부터 시작되는 전남도의 ‘섬 반값 여행’, 9월 중 예정된 한국관광공사의 ‘숙박 세일 페스타’ 등과 연계해 내실 있게 이뤄진다. 아울러 행안부는 ‘2026 여수세계섬박람회’와 연계해 10월엔 섬 여행비 2차 지원 사업을 추진할 계획이다.



이를 통해 올가을까지 섬 방문의 해 분위기를 끌고 가면서 섬 관광 수요를 연중으로 확산시켜 나간다는 구상이다.

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