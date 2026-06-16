민선9기 남양주시 인수위, 시정 업무보고회 돌입

민선 9기 남양주시장직 인수위원회인 '시민주권위원회'가 시정 업무보고회를 시작하며 본격적인 시정 밑그리기에 나섰다.

시민주권위원회는 지난 15일 금곡·양정행정복지센터에서 첫 업무보고회를 열고 민선 9기 시정 방향과 주요 공약 이행 방안 점검에 착수했다고 밝혔다.

지난 15일 경기 남양주 금곡양정행정복지센터에서 ‘시민 보고회’ 방식으로 진행된 민선 9기 남양주시 시민주권위원회 첫 업무보고회 모습.

이날 처음 진행된 업무보고회에는 기획조정실과 재정경제국이 참여해 행정 전반의 디지털 전환을 위한 '자립형 AI 혁신'과 '데이터 기반 행정' 추진 방안 등을 보고했다. 시민주권위원회는 첨단 기술이 실제 시민들이 체감할 수 있는 행정 서비스로 이어질 수 있도록 실행력 확보에 주력해 줄 것을 주문했다.

또 최 당선인의 핵심 공약인 지역화폐 15% 캐시백 확대와 소상공인 지원 정책에 필요한 재원 마련 방안도 주요 논의 과제로 다뤄졌다.

업무보고에 참석한 한 공무원은 “부서 간 경계를 넘어 시정 현안을 함께 논의하면서 혁신의 필요성을 체감했다”며 “시민이 체감할 수 있는 정책 마련에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

시민주권위원회는 오는 26일까지 부서별 업무보고와 질의응답을 이어가며 주요 공약의 실효성 있는 추진 방안을 검토할 계획이다.

최현덕 당선인은 “이번 업무보고는 시민과 약속한 공약을 구체화하고 성공적인 시정 운영의 기반을 마련하는 첫 단계”라며 “전 과정을 투명하게 공개하고 시민 의견을 적극 반영해 시정 공백 없는 안정적인 출범을 준비하겠다”고 말했다.

한편 시민주권위원회는 16일부터 유튜브 채널 '최현덕TV' 등을 통해 업무보고 전 과정을 실시간 중계할 예정이다.

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