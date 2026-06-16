솔닥, 전분야 마이데이터 지원사업 수행 기업 선정

원격의료 IT 솔루션 기업 솔닥이 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원(KISA)이 공동 추진하는 ‘마이데이터 서비스 지원사업’ 수행 기업으로 최종 선정됐다고 밝혔다.

이번 사업은 국민이 자신의 데이터를 직접 관리하고 활용할 수 있는 전분야 마이데이터 제도의 확산을 위해 마련된 정부 지원 사업이다. 솔닥은 이를 계기로 개인 건강정보를 보다 체계적으로 활용할 수 있는 의료 마이데이터 플랫폼 구축에 착수한다.

솔닥은 보건복지부의 건강정보 고속도로와 자체 개발 의원급 전자의무기록(EMR) 시스템인 ‘솔닥파트너스’를 연계해 환자 중심 의료환경 구축을 추진할 계획이다. 전분야 마이데이터 표준 전송체계를 기반으로 건강검진 결과, 진료기록, 처방 및 투약 정보 등을 안전하게 연결함으로써 의료진이 보다 종합적인 진료 판단을 내릴 수 있도록 지원한다.

특히 만성질환 관리 과정에서 분산돼 있던 의료정보를 통합적으로 활용할 수 있어 고혈압, 당뇨병 환자 등 지속적인 건강관리가 필요한 환자들의 진료 과정에 활용될 수 있을 것으로 보인다. 환자는 별도의 서류 발급 절차 없이 데이터를 제공할 수 있고, 의료진은 진료 과정에서 과거 건강 상태를 보다 종합적으로 확인할 수 있다.

이를 통해 중복 처방 방지와 약물 상호작용 위험 감소는 물론 환자 상태에 맞는 맞춤형 진료 환경 조성에도 기여할 수 있다는 설명이다.

또한 향후 축적되는 의료 마이데이터를 기반으로 개인 건강관리 서비스까지 연계할 수 있는 확장성을 고려해 플랫폼 설계를 진행하고 있다.

한편 솔닥은 개인정보 보호 강화를 위해 보안 인프라를 지속적으로 고도화하고 있으며, 개인정보보호위원회가 지정하는 개인정보관리 전문기관(특수전문기관) 지정도 추진하고 있다.

솔닥 이호익 대표는 “이번 사업을 통해 데이터 기반 의료 서비스의 가능성을 제시할 수 있게 됐다”며 “국민이 자신의 건강정보를 더욱 쉽고 안전하게 활용할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.

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