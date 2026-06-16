이효리, 위기 커플에 돌직구 "그냥 딴 남자 만나"

가수 이효리가 위기에 놓인 커플들에게 조언을 건넨다.

JTBC 새 예능물 '연애전쟁'은 오는 23일 오후 8시50분 첫 방송된다.

사진=JTBC

'연애전쟁'은 위기에 처한 커플들의 사연을 듣고 관계의 지속 여부를 함께 고민하는 리얼리티 예능이다. 이효리, 서장훈, 김희철이 출연한다.

이효리는 사연자들의 상황을 듣고 현실적인 조언을 전한다. 남자친구 때문에 힘들어하는 여자친구에게 "그냥 딴 남자 만나"라고 말하고, "저런 이야기들이 기분 나쁜 거예요"라며 직언한다.

김희철은 자신의 과거 연애를 떠올리며 사연에 몰입한다. 그는 뜻밖의 반성과 사과를 하는 모습으로 웃음을 예고한다.

서장훈은 무례한 행동을 보이는 의뢰인에게 단호한 조언을 전한다.

특별 출연진도 함께한다. 유리, 지예은, 이준, 예원 등이 출연해 사연을 지켜보고 의견을 나눈다.

방송에서는 데이트 시간에 상습적으로 지각하거나 이성에게 고가의 명품을 선물 받는 등 갈등을 일으킨 의뢰인들의 사연도 공개된다.

<뉴시스>

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