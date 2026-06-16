부산전자공고, ‘반도체 마이스터고’ 전환

부산전자공업고등학교(부산전자공고)가 교육부 지정 반도체 분야 마이스터고 전환을 최종 확정했다.

16일 부산시와 부산교육청에 따르면 이날 교육부는 제20차 마이스터고 지정운영위원회 심의를 열고, 부산전자공고의 ‘(가칭) 부산반도체마이스터고’ 전환을 지정했다.

교육부로부터 반도체 분야 마이스터고 전환 지정이 확정된 부산전자공고 전경. 부산교육청 제공

이번 지정으로 부산은 지역 미래를 이끌어갈 반도체분야 기술 명장을 고교 단계부터 체계적으로 양성할 수 있는 기반을 마련하게 됐다.

부산전자공고는 마이스터고 전환 확정에 따라 향후 성공적인 개교를 위한 본격적인 준비에 들어간다. 기존 전기·전자·기계 중심의 학과 체계를 반도체과 단일 학과로 개편하고, 반도체공정장비(3학급)와 반도체소자제조(3학급) 2개 과정으로 운영하면서 반도체 공정·제조 분야 전문 인력을 양성할 계획이다.

이 같은 맞춤형 교육과정은 지난 2월 문을 연 ‘반도체교육센터’의 첨단 인프라를 기반으로 운영되며, 미래의 반도체 기술 명장을 꿈꾸는 지역 학생들이 고교 단계에서 대학 수준의 고도화된 실무 교육을 받을 수 있게 된다.

이번 선정은 시와 부산교육청, 유관기관이 ‘원팀’으로 협력을 통해 추진해 온 반도체 인재 양성 정책의 성과로 평가된다. 시는 2024년 7월 시의회, 부산교육청, 부산상공회의소와 4자 업무협약을 체결하고, 행·재정적 지원 기반을 마련했다. 또 시 교육청 주재 전담팀(TF)에 참여해 마이스터고 유치 전략 수립에 힘을 보탰다.

시와 교육청은 향후 제2 반도체교육센터를 추가로 조성해 우수한 반도체 실습 환경을 바탕으로 지역 반도체 교육 거점을 완성해 나갈 예정이다.

김석준 부산교육감은 “이번 반도체 마이스터고 유치는 부산 직업교육의 새로운 도전이자 지역 미래산업 발전을 위한 의미 있는 성과”라며 “부산반도체마이스터고 학생들이 미래 반도체 산업을 이끌 최고의 기술인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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