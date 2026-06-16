박명수, 에티오피아서 교통사고 부상…가이드 "말도 안 되는 일"

방송인 박명수가 에티오피아에서 이동 중 부상을 입는다.

16일 오후 8시30분 방송되는 MBC에브리원 예능물 '위대한 가이드3'에서는 박명수, 배우 최다니엘, 가수 이무진의 에티오피아 여행기가 공개된다.

사진=MBC에브리원

이날 방송에서 세 사람은 현지 버스 탑승에 도전한다. 버스 안은 서 있는 승객들로 가득 찼고, 세 사람은 좁은 좌석에서 서로 몸을 포갠 채 이동한다.

이들이 탄 버스는 비포장도로를 달린다. 움푹 파인 도로를 지날 때마다 충격이 이어지면서 세 사람은 이동 내내 고통을 호소한다.

박명수는 이후 인터뷰에서 "정말 실신할 정도로 힘들었다. 내 평생 처음 겪어보는 엄청난 충격과 고통이었다"고 말했다.

고된 이동 중 현지 승객들과의 소통도 이어진다. 에티오피아 현지인들은 낯선 한국인 탑승객들에게 먼저 말을 건넨다.

이무진은 현지인들과 대화를 나누며 분위기를 풀어간다. 즉석에서 한국어와 에티오피아어를 주고받는 시간도 마련된다.

그러나 이동 도중 버스가 예기치 못한 교통사고를 당한다. 갑작스러운 사고에 세 사람과 현지 승객들은 놀란다.

스튜디오에서 영상을 지켜보던 에티오피아 출신 가이드 아유는 "이건 너무 위험하다. 정말 말도 안 되는 일이 벌어졌다"고 말했다.

사고 여파로 박명수는 부상을 입고 통증을 호소한다. 그는 제작진을 향해 "더 이상은 못 참겠다"고 말한다.

<뉴시스>

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