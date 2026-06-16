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[속보] 시민단체, ‘잠실시위 엄정 대처’ 李 대통령·서울경찰청장 고발

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박윤희 기자 pyh@segye.com

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서민민생대책위원회, 이 대통령·박정보 서울경찰청장 고발
이재명 대통령이 8일 청와대에서 열린 4부 요인 회동에서 발언하고 있다. 뉴시스
이재명 대통령이 8일 청와대에서 열린 4부 요인 회동에서 발언하고 있다. 뉴시스

시민단체가 6·3 지방선거 ‘투표용지 부족 사태’로 12일째 이어지는 잠실 개표소 봉쇄 시위와 관련해 ‘엄정히 대처해야 하는 것 아니냐’고 지적한 이재명 대통령을 직권남용 등 혐의로 고발했다.

 

서민민생대책위원회(서민위)는 16일 이 대통령을 직권남용·강요·협박 등 혐의로 서울경찰청에 고발했다고 밝혔다.

 

이 대통령은 14일(현지시간) 유럽 순방 중 화상으로 주재한 수석보좌관 회의에서 ‘선관위 투표용지 부족 사태’ 검경 합동수사본부 수사에 대해 보고를 들은 뒤 “사적 검문 및 위력을 동원한 업무방해 행위는 엄정 대처해야 하는 것 아니냐”고 말한 것으로 전해졌다.

 

서민위는 전날(15일) 정례 기자간담회에서 ‘엄정 대응’을 시사한 박정보 서울경찰청장도 직권남용·협박·불법체포 등 혐의로 함께 고발했다.

 

박 청장은 “평화적 의사 표현은 헌법상 보장되는 국민 권리이기 때문에 적극적으로 보장하고 있다”며 “다만 일부 참가자가 경찰을 모욕하거나 다른 사람의 권리를 침해하는 사태들이 발생하고 있는데, 불법행위에 대해선 엄정하게 처리하고 있다”고 했다.

 

또 유소년 핸드볼 선수 검문검색 사건과 관련해 “아무 생각 없이 옆에서 불법행위에 동조했다가 공범이 될 경우 패가망신할 수 있다”고 말했다.

 

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 개표소 봉쇄 시위가 12일째 이어지는 가운데 16일 체육단체 직원들의 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 진입이 무산됐다. 뉴시스
6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 개표소 봉쇄 시위가 12일째 이어지는 가운데 16일 체육단체 직원들의 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 진입이 무산됐다. 뉴시스

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