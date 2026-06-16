코스트코 익산점, 개설등록 최종 관문 돌입…‘상생방안’이 열쇠

미국계 대규모 창고형 할인점인 코스트코가 호남권 최초로 전북 익산에 점포를 개설하는 사업이 마지막 절차에 들어갔다. 지역 소상공인과 전통시장은 생존권 보호를 위한 실질적인 상생 대책 마련을 요구했고, 익산시는 코스트코 측의 지역협력계획을 보완해 상생 방안을 마련하겠다는 태도다.

미국의 대규모 창고형 할인점인 코스트코. 연합뉴스

익산시는 16일 유통 전문가와 소상공인 단체, 전통시장 대표 등 8명이 참석한 가운데 유통기업상생발전협의회를 개최했다. 이번 협의회는 유통산업발전법에 따른 법적 절차로, 코스트코 익산점 입점이 지역 상권에 미칠 영향을 분석하고 코스트코 코리아가 제출한 지역협력계획서의 실효성을 검토하기 위해 마련됐다.

이날 회의에서는 대형 유통업체 진출에 따른 골목상권과 전통시장 위축 우려가 집중적으로 제기됐다. 지역 소상공인과 전통시장 관계자들은 “지역경제에 실질적으로 도움이 되는 상생 방안이 필요하다”고 주장했다. 특히 익산시민 우선 채용 확대와 지역 농·특산물, 가공품 입점·납품 규모 확대 등 구체적인 지역 환원책 마련을 요구했다.

코스트코 익산점 개설 추진과 관련해 16일 전북 익산시청 대회의실에서 열린 유통기업상생발전협의회에서 유통 전문가와 소상공인 단체, 전통시장 대표 등이 의견을 나누고 있다. 익산시 제공

김호진 익산시소상공인연합회장은 “코스트코 익산점 개설이 장기 불황을 겪고 있는 전통시장과 골목상권 소상공인들에게 적지 않은 영향을 미칠 것으로 우려된다”며 “그만큼 형식적인 상생이 아닌 피해 업종에 대한 실질적인 보전 대책과 지역 상권 보호를 위한 명확한 기준이 마련돼야 한다”고 말했다.

시는 협의회에서 제기된 의견을 검토해 코스트코 측이 제출할 보완 지역협력계획서에 반영하도록 할 계획이다.

익산시 관계자는 “건축허가 절차가 마무리된 만큼 이제는 지역사회와의 상생 방안을 구체화하는 단계”라며 “코스트코 측의 보완 서류를 바탕으로 필요할 경우 협의회를 추가로 개최하는 등 시민의 소비 편익과 소상공인의 생존권이 조화를 이룰 수 있게 노력할 것”이라고 말했다.

코스트코 익산점은 지난해 말부터 교통영향평가와 건축위원회 심의 등을 거쳐 이달 초 건축허가를 완료한 상태다. 향후 지역협력계획 보완과 개설등록 절차를 마치면 본격적인 사업 추진이 가능해질 전망이다.

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