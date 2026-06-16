검색

부산 5월 수출 13억2200만달러…무역수지 2100만달러 흑자

입력 : 수정 :
부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

3개월 연속 수출 증가세 기록

지난달 부산지역 수출이 전년 동월 대비 16.4% 증가하면서 4개월 연속 무역수지 흑자를 기록했다.

 

부산본부세관이 16일 발표한 ‘2026년 5월 부산지역 수출입 현황’에 따르면 지난달 부산지역 수출은 13억2200만달러를 기록했다. 수입도 13.8% 증가(13억100만달러)했으나, 수출액 보다 적어 2100만달러의 무역수지 흑자를 기록했다.

부산항 신선대부두 야적장에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 뉴스1
부산항 신선대부두 야적장에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 뉴스1

최근 6개월간 부산지역 수출액 증감률을 보면 △2025년 12월 6.4% △2026년 1월 15.6%% △2월 -4.9% △3월 11.5% △4월 6.5% △5월 16.4%로, 지난 2월을 제외하고 증가세를 보이고 있다.

 

품목별로는 전기·전자제품(38.3%)과 철강제품(13.4%), 기계류 및 정밀기기(6.1%) 등이 증가했으나, 승용자동차(-25.9%)와 선박(-24.1%), 자동차부품(-6.9%) 등의 품목은 감소했다. 국가별 수출은 중국(49.7%)과 동남아(28.9%), 일본(16.7%), 미국(16.5%)으로의 수출은 증가한 반면, 중남미(-14.2%)와 유럽연합(EU·-3.3%)은 감소했다.

 

수입은 전년 동월 대비 13.8% 증가한 13억100만달러를 기록했고, 수입중량도 16.6% 증가한 62만t을 기록했다. 품목별는 소비재(6.5%)와 원자재(17.3%) 및 자본재(17.1%) 모두 증가했다.

부산지역 월별 수출액 및 증감률. 부산본부세관 제공
부산지역 월별 수출액 및 증감률. 부산본부세관 제공

먼저 소비재의 경우 곡물(12.9%)과 어류(11.7%) 등이 증가한 반면, 승용차(-72.9%)와 조제식품(-14.5%), 가전제품(-2.0%) 등은 감소해 전년 동월 대비 6.5% 증가했다. 원자재는 연료·비철금속·화공품 등이 증가했으나 유지·경공업원료 등은 감소해 전년 동월대비 17.3% 증가했고, 자본재도 선박·전기·전자기기·기계류·정밀기기 등이 증가했으나 자동차 부품 등이 감소해 전년 동월 대비 17.1% 증가했다.

 

지역별로는 일본(35.3%), 중국(16.0%), 동남아(10.3%) 등은 증가한 반면, EU(-13.9%), 미국(-8.6%), 중남미(-2.2%) 등으로부터의 수입은 감소했다. 이로 인해 무역수지는 2100만달러 흑자를 내면서 지난해 12월(800만달러)부터 지난달까지 4개월 연속 흑자를 기록했다.


부산=오성택 기자 fivestar@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

장원영, 사람이야 인형이야? 감탄 부른 '공주 미모'
  • 장원영, 사람이야 인형이야? 감탄 부른 '공주 미모'
  • 에스파 멤버 된 '애둘맘' 강소라? 위화감 없는 아이돌 비주얼
  • 권은비, 붉은 티셔츠 응원룩
  • 송혜교, 인형 같은 미모