부산 5월 수출 13억2200만달러…무역수지 2100만달러 흑자

지난달 부산지역 수출이 전년 동월 대비 16.4% 증가하면서 4개월 연속 무역수지 흑자를 기록했다.

부산본부세관이 16일 발표한 ‘2026년 5월 부산지역 수출입 현황’에 따르면 지난달 부산지역 수출은 13억2200만달러를 기록했다. 수입도 13.8% 증가(13억100만달러)했으나, 수출액 보다 적어 2100만달러의 무역수지 흑자를 기록했다.

부산항 신선대부두 야적장에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 뉴스1

최근 6개월간 부산지역 수출액 증감률을 보면 △2025년 12월 6.4% △2026년 1월 15.6%% △2월 -4.9% △3월 11.5% △4월 6.5% △5월 16.4%로, 지난 2월을 제외하고 증가세를 보이고 있다.

품목별로는 전기·전자제품(38.3%)과 철강제품(13.4%), 기계류 및 정밀기기(6.1%) 등이 증가했으나, 승용자동차(-25.9%)와 선박(-24.1%), 자동차부품(-6.9%) 등의 품목은 감소했다. 국가별 수출은 중국(49.7%)과 동남아(28.9%), 일본(16.7%), 미국(16.5%)으로의 수출은 증가한 반면, 중남미(-14.2%)와 유럽연합(EU·-3.3%)은 감소했다.

수입은 전년 동월 대비 13.8% 증가한 13억100만달러를 기록했고, 수입중량도 16.6% 증가한 62만t을 기록했다. 품목별는 소비재(6.5%)와 원자재(17.3%) 및 자본재(17.1%) 모두 증가했다.

부산지역 월별 수출액 및 증감률. 부산본부세관 제공

먼저 소비재의 경우 곡물(12.9%)과 어류(11.7%) 등이 증가한 반면, 승용차(-72.9%)와 조제식품(-14.5%), 가전제품(-2.0%) 등은 감소해 전년 동월 대비 6.5% 증가했다. 원자재는 연료·비철금속·화공품 등이 증가했으나 유지·경공업원료 등은 감소해 전년 동월대비 17.3% 증가했고, 자본재도 선박·전기·전자기기·기계류·정밀기기 등이 증가했으나 자동차 부품 등이 감소해 전년 동월 대비 17.1% 증가했다.

지역별로는 일본(35.3%), 중국(16.0%), 동남아(10.3%) 등은 증가한 반면, EU(-13.9%), 미국(-8.6%), 중남미(-2.2%) 등으로부터의 수입은 감소했다. 이로 인해 무역수지는 2100만달러 흑자를 내면서 지난해 12월(800만달러)부터 지난달까지 4개월 연속 흑자를 기록했다.

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