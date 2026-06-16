“인천 훼손 시신, 성인 추정” 국과수 감정 결과에 학생 가능성 배제

인천의 한 재활용품 공공처리장 선별장에서 발견된 훼손 신체 일부가 성인의 것으로 추정된다는 국립과학수사연구원 감정 결과가 나왔다. 수사당국은 이를 근거로 당초 210㎜ 발 크기에 열어뒀던 학생일 가능성을 배제했다.

인천 연수경찰서는 16일 국과수가 인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원회수센터에서 찾은 사람의 왼쪽 다리를 감정한 뒤 “키 161∼165㎝, 성인으로 추정된다”는 결과를 전날 통보했다고 밝혔다.

인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원센터. 연합뉴스

경찰은 초기 시신의 발 크기가 210㎜로 작아 어린 학생일 가능성도 염두했으나, 다리 길이를 비롯한 발육 상태가 성인으로 추정됨에 따라 수사 범위를 압축했다. 다리 길이는 무릎 밑 부분부터 발뒤꿈치까지 약 41㎝, 부패가 심한 상태였지만 이를 감싼 붕대는 비교적 깨끗했던 것으로 파악됐다.

경찰은 상대적으로 작은 신체적 특징을 고려해 성인 실종자와 미귀가자 중심의 유전자 정보(DNA) 확보 및 대조에 주력하고 있다. 또 지난 10일 시신 일부가 발견된 날 남부권 이곳 센터로 총 34회에 걸쳐 재활용품을 반입한 차량들의 동선과 일대 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석도 병행 중이다.

당일 집하장에는 35t 재활용품이 운반됐고 이 중 연수구 20회, 중구 14회인 것으로 나타났다. 다만 현장 CCTV 화질이 좋지 않아서 해당 봉투가 언제, 어떤 트럭으로 반입됐는지 확인하기 어려운 상황이다.

현재 64명 규모의 수사본부를 꾸린 경찰은 전날 인천경찰청 광역수사대 인력 40명을 추가로 투입했다. 현재 SNS(사회관계망서비스)에서는 ‘이름은 ㅇㅇ’, ‘마트 직원 여자가’ 등의 추측성 글이 이어지고 있다.

경찰 관계자는 “현 시점에서는 기존 관내 초·중·고교에 협조 요청한 결석생 관련 데이터베이스는 큰 의미가 없는 것으로 보고 있다”며 “구체적인 신원 확인 규모에 대해서는 밝힐 수 없다”고 말했다.

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