김재중, 쯔양 먹방에 깜짝…"물리법칙 위반, 마법사인가"

가수 겸 배우 김재중이 쯔양의 먹방 실력에 감탄한다.

채널 NXT는 16일 '쯔양몇끼' 도쿄 편 방송을 앞두고 포스터와 티저 영상을 공개했다.

도쿄 편에선 2대 먹바라지로 추성훈의 출연이 확정된 가운데 김재중도 가세한다.

함께 공개된 사전 인터뷰 영상에는 김재중이 쯔양의 먹성에 대해 설명을 듣고 사실인지 확인하는 모습이 담겼다.

김재중은 홍콩에서 2박3일 동안 쉬지 않고 먹었지만 최종 배부름 게이지는 7%에 그쳤고, 특히 식사를 하면서 음료를 무한으로 마시는 '쯔유소'라는 별명의 유래에 대해 들었다.

그는 "그게 다 어디로 가는 거예요?"라고 물으며 "물리법칙을 위반하는 쯔양님은 마술사인가요?"라고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

쯔양이 방송을 통해 김재중의 오랜 팬이었음을 밝혔기 때문에 도쿄 편의 의미를 더한다.

쯔양은 제작진과의 사전 미팅에서 먹바라지 후보로 김재중의 이름이 언급되자 "이루지 못할 꿈"이라며 고개를 저었지만 결국 꿈같은 만남이 성사됐다.

'쯔양몇끼' 도쿄 편은 오는 20일 오후 7시50분 ENA·Kstar·NXT에서 방송된다.

<뉴시스>

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