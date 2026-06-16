일본은행, 기준금리 0.75%→1%로 인상…31년 만 최고

일본 중앙은행인 일본은행(BOJ)이 16일 금융정책결정회의에서 기준금리를 6개월 만에 0.25%포인트 인상했다.

일본은행은 15~16일 금융정책결정회의를 열고 기준금리를 기존 0.75%에서 0.25%포인트 인상한 1.0%로 결정했다.

기준금리가 1.0% 수준에 도달한 것은 1995년 이후 약 31년 만이다.

일본은행은 정책금리를 지난해 12월 인상한 후 0.75%로 동결해 왔다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 "중동 정세에 따른 유가 상승이 인플레이션을 가속화할 위험을 억제하기 위한 조치"라고 풀이했다.

일본은행은 채권시장의 안정성을 고려해 국채 매입 축소 조치를 내년 4월부터 중단하기로 했다.

이번 회의는 일본은행 총재가 참석하지 않는 이례적인 회의다. 우에다 가즈오(植田和男) 총재는 간낭종 감염증 치료를 위해 지난 9일부터 입원 중이다.

우치다 신이치(?田?一) 부총재는 오후 3시30분께 기자회견을 열고 이번 회의 결정 배경과 향후 통화정책 방향을 설명할 예정이다.

<뉴시스>

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