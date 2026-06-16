與, 野 ‘재선거 소청’에 “자가당착…즉각 철회”

더불어민주당은 16일 국민의힘 장동혁 대표가 전날 서울, 경기, 인천, 부산, 울산 전남·광주 등 6개 지역에 대해 재선거를 요구하기 위한 ‘선거 소청’을 선거관리위원회에 제기하기로 결정한 것에 즉각 철회를 요구했다.

한병도 원내대표는 이날 원내대책회의에서 “표가 모자랐던 곳은 일부 투표소뿐인데. 시민 전체의 멀쩡한 표까지 무효로 돌리자는 것으로 그토록 외치던 국민 참정권을 제 손으로 짓밟는 자가당착”이라며 이같이 말했다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 16일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 허정호 선임기자

한 원내대표는 “제1야당 대표가 설 곳이 음모론의 한복판이 돼서는 안 될 것”이라면서 “그 내용이 또 국민을 어리둥절하게 합니다. 전면 재선거라고 이름 붙이고도 전국이라 하면 안 된다고 단서를 달았고 더 황당한 것은 당선된 오세훈 시장에게 한마디 묻지도 않았다는 사실”이라고 지적했다.

한 원내대표는 이어 “국민의힘은 ‘묻지 마 소청’과 음모론 선동을 즉각 철회하라”며 “소청장을 만지작거린 시간에 국정조사 준비를 더욱 철저히 하는 게 나을 것이다. 민주당은 정략적 폭주에는 당연히 맞서겠다”고 했다.

강준현 수석대변인도 서면 브리핑을 통해 국민의힘 소청에 대해 “사실상 선거 불복 선언이며, 부정선거 음모론에 편승한 것과 같다”며 “문제의 본질을 완전히 변질시킨 국민의힘의 막무가내식 폭주”라고 했다. 강 수석대변인은 “컴퓨터 키보드 버튼을 일부 소실했다면 업무 수행에 있어 지장이 되지만, 그렇다고 그 키보드로 만든 문서가 전부 허위라고 주장하는 건 비약인 것과 같은 이치”라면서 “오죽하면 국민의힘 내에서도 재선거론에 불을 지피는 것에 반대하는 기류가 있겠는가”라고 했다. 이어 강 수석대변인은 “항간에는 재선거를 불사해서라도 장동혁 대표 본인의 당권 유지를 위해 불편한 인사들은 제거하겠다는 심산이란 의혹도 짙다”며 “국민의힘은 묻지마식 재선거 소청과 위헌적 부정선거 음모론 선동을 즉각 중단하고, 진정으로 국민 참정권 보장을 개선하는 일에 협조하기 바란다”고 했다.

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