경찰 3차 경고에도 체육단체 못 들어가…국민의힘 속속 도착

'투표용지 부족 사태' 시위대가 점거한 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 내 체육단체 직원들이 16일 진입을 시도했으나 오전 내내 들어가지 못했다.



연합뉴스 취재에 따르면 이날 오전 9시께부터 경기장 2-1 게이트 앞에는 대한체육회 산하 체육단체 직원들과 시위대의 대치 구도가 3시간 가까이 이어지고 있다.



경찰·직원과 각각 동수로 진입조를 꾸려 체육관 내 활동을 감시하자는 체육회 측 조건을 시위대 일부가 수용했으나 게이트로 달려온 다른 참가자들의 거센 반발로 무산됐다.



오전 10시 30분께 현장에 나타난 박준태 의원을 시작으로 김민수 최고위원, 김미애 의원 등 국민의힘 인사들이 속속 도착하며 시위대는 더욱 결집하는 흐름이다.



김 최고위원은 시위 참가자들을 향해 "올림픽공원에 모인 시민들께서 참정권을 위해 '부정선거 재선거'를 외치는 것이 어떻게 불법행위, 폭력시위가 되느냐"고 말했다.

6·3지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 12일째 이어진 16일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장으로 진입하려던 체육단체 직원들이 시위대와 대치하고 있다.

이들 인사는 시위대를 독려하는 한편 경찰·체육회와 중재도 맡겠다고 나섰다.



오전 11시 35분께는 장동혁 국민의힘 대표도 현장에 도착했다.



이들 국힘 인사들은 "경찰이 중재가 이뤄질 때까지 무력을 행사하지 않기로 약속했다. 대한체육회장과도 면담하겠다"고 전했다.



서울 송파경찰서는 이날 오전 시위대에 세 차례 경고 방송을 했다.



송파경찰서 관계자는 오전 9시 52분께 "대한체육회 관계자들이 건물에 들어갈 때 제지하거나 방해하면 형법상 업무방해죄가 성립할 수 있다"고 경고했다.



이후 오전 10시 5분께도 "체육회 관계자들이 업무 장소로 갈 수 있도록 협조 부탁드린다"고, 오전 10시 40분께 또 한 번 같은 내용으로 방송했으나 시위대는 점거를 풀지 않았다.



체육단체 측은 지난 5일 시위대가 핸드볼경기장의 모든 입구와 창문 등을 봉쇄하고 이날까지 12일째 시위를 이어가는 바람에 사무실에 들어가지 못하고 있다.



시위대는 개표가 끝난 투표함 반출을 막아야 한다며 출입을 통제해왔다. 체육단체 측은 여러 차례 진입을 위해 시위대와 협상했으나 접점을 찾지 못했다.

<연합>

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