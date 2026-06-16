톤28, 약사 대상 ‘톤28 솔루션즈’ 학술세미나 개최

피부 연구 중심 스킨케어 기업 톤28이 최근 전국 약사들과 함께 약국 전용 브랜드 ‘톤28 솔루션즈’를 주제로 학술세미나를 개최했다고 밝혔다.

이번 세미나는 신제품 소개를 넘어 약국 채널에서의 맞춤형 더마 스킨케어 방향성을 공유하고, 부위별 피부 상태에 따른 맞춤 관리의 필요성에 대해 논의하기 위해 마련됐다. 사회는 고기현 약사(스마힐 대표·대한약국학회 이사)가 맡았으며, 전국 주요 약국 11곳의 약사가 참석했다.

톤28 솔루션즈는 지난 10여 년간 개인 맞춤 스킨케어 관리에 활용해 온 더마 라인으로, 최근 소비자들의 지속적인 요청에 따라 약국 채널을 통해 선보이고 있다. 톤28은 이번 세미나를 통해 맞춤형 피부 관리에 대한 연구 결과와 제품 개발 배경을 공유했다.

톤28에 따르면 회사는 창업 초기부터 연구소를 설립하고 피부 데이터를 직접 측정·분석해 왔으며, 현재까지 누적 3만 명 이상의 피부 데이터와 6만 건 이상의 맞춤 관리 경험을 확보했다.

세미나에서는 최근 더마 스킨케어 시장이 획일적인 제품 중심에서 개인별 피부 상태와 특성에 기반한 맞춤형 관리 중심으로 변화하고 있다는 점이 주요 화두로 다뤄졌다. 참석 약사들은 피부 부위별 특성과 상태에 따라 필요한 성분을 달리 적용하는 맞춤형 접근 방식의 중요성에 대해 의견을 나눴다.

정마리아 톤28 대표는 “피부는 사람마다 다를 뿐 아니라 동일한 사람도 부위별로 상태가 다르게 나타난다”며 “톤28은 창업 초기부터 축적해 온 피부 데이터를 바탕으로 개인에게 적합한 스킨케어 솔루션을 연구해왔다”고 말했다.

이어 “앞으로도 약사들과의 학술 교류를 지속하며 연구 결과를 공유하고, 소비자들에게 보다 체계적인 더마 스킨케어 솔루션을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편, 톤28 솔루션즈는 피부 연구 데이터와 약국 채널을 기반으로 맞춤형 더마 스킨케어 시장 확대에 나설 계획이다.

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