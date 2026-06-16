고우림 "서울대 출신 이력, 김연아에게 플러스 요인 됐다"

성악가 고우림이 자신의 서울대 출신 이력이 아내에게 플러스 요인이 됐다고 말했다.

서울대 성악과 동문 손태진·조민규·고우림은 15일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

손태진은 "우리 셋 다 서울대 출신이다 보니 편하게 이야기할 수 있는데 이거(서울대 출신)에 대한 이상한 부담감이 좀 있다"고 했다.

고우림은 "서울대 이야기가 나와서 말인데 제가 완전 데뷔하고부터 연애를 시작했던 터라 (김연아는) 내가 어떤 출신이건 어떤 신인이건 간에 '참 그냥 사람만 보고 만나주는구나' 생각 했다"고 말했다.

그는 "어느 날 결혼하고 물어봤다. '자기는 내가 서울대 출신이고 한 게 뭔가 플러스 요인이 되고 그러지는 않지 않았어'라고 하니 '없지 않지' 라고 하더라"라고 했다.

이에 신동엽은 "와이프는 남편 한번 이렇게 쓱 해준 거다"라고 말했다.

그러자 조민규는 "역시 남편 기 살려주는 건 (아내뿐이다)"라고 했다.

이어 세 사람은 성악과 출신으로서 독일어·이탈리아어·프랑스어 등을 익혀야 하는 고충을 털어놓았다.

조민규는 "그 언어를 무조건 현지화해서 발음해야 한다. 그 나라 문화를 우리가 소화해야 하는 거라 (언어를) 해야 한다"고 했다.

<뉴시스>

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