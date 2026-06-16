또 선 넘은 ‘욱일기’ 도발?…서경덕 일갈 “어리석고 잘못된 행위”

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 무대에서 ‘욱일기 논란’이 다시 불거졌다. 이번에는 경기장 안이 아닌 ‘거리 응원’ 형태로 등장하면서 또 다른 파장을 낳고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 전날 열린 일본과 네덜란드의 F조 조별리그 1차전과 관련해, 일본 현지 거리 응원에서 욱일기가 사용된 사실을 언급하며 강하게 비판했다.

서경덕 성신여대 교수 사회관계망서비스(SNS) 캡처

서 교수는 “과거 2022 카타르 월드컵 당시 경기장 내에서 욱일기를 들고 응원하던 사례는 FIFA가 안전요원을 투입해 즉각 제지한 바 있다”며 “공식적으로 금지 조치가 이뤄졌다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

그러면서 “경기장 안에서 막히자 이번에는 거리 응원으로 옮겨 욱일기를 사용한 것은 꼼수에 불과하다”며 “어리석고 잘못된 행위”라고 지적했다.

이번 북중미 월드컵에서도 욱일기 사용을 둘러싼 논란은 개막 전부터 이어져 왔다. 서 교수는 멕시코에서 활동하는 한 유튜버의 월드컵 관련 영상에 욱일기가 등장한 사례를 공론화했고, 해당 영상은 이후 사과와 함께 관련 장면이 블러 처리된 것으로 전해졌다.

FIFA는 월드컵 기간 중 정치·역사적 상징물 논란에 대해 경기장 내 규정 적용을 엄격히 하고 있지만, 거리 응원이나 온라인 콘텐츠까지 통제 범위가 미치지 않는 ‘사각지대’가 반복적으로 드러나고 있다는 지적도 나온다.

한편 이번 월드컵 현장에서는 인종차별 논란도 함께 발생했다. 지난 12일 멕시코 과달라하라에서 열린 한국과 체코의 경기에서는 한국인 유튜버를 향해 동양인을 비하하는 이른바 ‘슬랜트 아이’(Slant-eye) 제스처가 포착돼 논란이 됐다. 해당 행동을 한 인물은 이후 뒤늦게 공개 사과한 것으로 알려졌다.

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