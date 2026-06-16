일본은행, 금리 1%로 인상 전망…31년 만의 최고치 예상

일본 중앙은행인 일본은행이 16일 금융정책결정회의에서 6개월 만에 기준금리를 인상할 전망이다.



니혼게이자이신문(닛케이) 등에 따르면 일본은행은 전날부터 이틀간 개최 중인 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 현행 '0.75% 정도'에서 '1% 정도'로 0.25%P(포인트) 인상하는 방향으로 논의한다.



기준금리가 '1%' 정도로 인상되면 1995년 9월 이후 31년 만에 최고치가 된다.



금융시장에서는 일본은행이 이번 회의에서 정책 금리를 인상할 것이라는 예상이 우세했다.



앞서 일본은행 내부에서는 중동 정세로 인한 원유 가격 상승이 여러 품목의 가격을 인상하게 해 일시적인 변동 요인을 제외한 기조 물가상승률을 올려놓을 것이라는 전망이 힘을 얻은 것으로 전해졌다.



일본은행은 2024년 3월 17년 만에 마이너스 금리 정책을 종료한 것을 시작으로 같은 해 7월 기준금리를 0∼0.1%에서 '0.25% 정도'로 올렸다.



작년 1월에는 '0.5% 정도', 같은 해 12월에는 '0.75% 정도'로 인상했다.



이날 회의에는 간 질환으로 입원 중인 우에다 가즈오 총재가 불참하며, 오후에 우치다 신이치 부총재가 결정 내용을 설명하는 기자회견을 연다.

<연합>

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