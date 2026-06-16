‘전남광주통합특별시’ 출범 카운트다운… 6월말 민원서류 일시 중단 “미리 떼세요”

오는 7월 1일 ‘전남광주통합특별시’의 역사적인 공식 출범을 앞두고 전남도가 시·도 행정정보시스템 통합 작업에 따른 대민 민원서비스 일시 중단을 예고하며 도민들의 사전 서류 발급을 당부하고 나섰다.

16일 전남도에 따르면 이번 조치는 전남도와 광주광역시가 각각 분리 운영하던 대규모 행정정보시스템을 하나의 통합특별시 체계로 안정적으로 전환·융합하기 위한 필수적인 행정 절차다.

대민서비스 중단 안내 홍보물. 전남도 제공

전남도는 데이터 전환 과정에서 발생할 도민 불편을 최소화하기 위해 행정 이용률이 상대적으로 낮은 6월 마지막 주말과 야간 시간대를 활용해 민원서비스를 단계적으로 일시 중단할 방침이다.

우선 통합특별시 출범 바로 전날인 오는 6월 30일 오후 6시부터 출범 당일인 7월 1일 오전 9시까지는 가장 이용 빈도가 높은 주민등록표 등·초본(행정안전부 주민등록시스템)과 토지대장(국토교통부 일사편리 시스템) 등 주요 온라인 서류 발급이 전면 중단된다.

특히 주민등록표 등·초본 발급 제한은 전남도와 광주시에 주소지를 둔 시·도민에 한해 직접 적용되므로, 이 기간 이사나 금융 거래 등을 앞둔 주민들은 반드시 필요한 서류를 사전에 발급받아야 피해를 막을 수 있다.

이에 앞서 건축물대장 발급과 건축 민원 접수(국토교통부 세움터 시스템), 지방세 납부 및 조회(행정안전부 위택스 시스템) 서비스는 6월 마지막 주말인 27일과 28일 양일간 사전 중단된다. 전남도는 주말 동안 위택스 이용이 불가능해짐에 따라 도민들의 세금 납부 편의를 고려해 6월 말 마감인 지방세 납기 마감일을 7월 3일까지로 며칠간 연장하기로 조치했다.

전남도는 온라인 서류 발급 중단으로 인한 대민 혼란을 막기 위해 도 공식 누리집을 비롯해 TV 자막방송, 카드뉴스, 공식 SNS 등 가능한 모든 홍보 채널을 가동해 대도민 안내 총력전에 나선다. 아울러 각 시·군 구청과 읍면동 행정복지센터에도 적극적인 홍보 동참을 요청했다.

강효석 전남도 행정통합실무준비단장은 “메가시티의 첫발을 내딛는 통합 행정서비스의 안정적 정착을 위해 이번 정보시스템 통합 과정에서의 일시적 서비스 중단은 불가피한 조치”라며 “도민들께서는 평소 자주 이용하는 온라인 민원서비스 일정을 사전에 반드시 확인하시고, 필요한 서류는 조기에 발급받아 주시길 거듭 당부드린다”고 말했다.

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