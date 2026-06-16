美 B-52 폭격기, 이륙 직후 추락…"탑승자 8명 전원 사망 추정"

미국의 전략폭격기 B-52가 15일(현지시간) 캘리포니아주(州)에서 추락해 탑승자 전원이 사망한 것으로 보인다고 미국 언론들이 보도했다.



AP통신과 CNN 방송 등에 따르면 이날 오전 11시 20분께 캘리포니아 에드워드 공군기지 비행장에서 B-52 스트라토포트리스가 이륙 직후 추락했다.

사진=로이터연합뉴스

이 사고로 폭격기에 탑승했던 대원 8명 전원이 사망한 것으로 추정된다고 군 관계자가 AP통신에 전했다.



현장 중계에 따르면 사고 직후 검은 연기가 치솟았으며 비행기의 형체는 거의 남지 않은 것으로 확인됐다.



에드워드 공군기지는 페이스북에서 "추락 후 비행기에는 사실상 아무것도 남지 않은 것으로 보인다"며 "초기 징후들은 이 추락에서 생존할 수 없었다는 것"이라고 밝혔다.



해당 폭격기는 이륙 당시 정례 테스트 임무를 수행 중이었던 것으로 알려졌다. 정확한 사고 원인은 아직 확인되지 않고 있다.



군 당국은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 사고 소식을 알리며 "구조대가 현장에 즉시 출동했으며 상황이 진행 중"이라고 밝혔다.



B-52 스트라토포트리스는 1950년대부터 사용된 미 공군의 대표적인 장거리 폭격기다.



재래식 무기부터 핵미사일까지 탑재할 수 있으며 베트남 전쟁과 걸프전, 이라크 전쟁, 아프가니스탄 전쟁은 물론 최근 중동 군사작전 등에서도 투입돼 왔다.



사고가 일어난 에드워드 공군기지는 로스앤젤레스(LA)에서 북쪽으로 100마일(약 160㎞) 떨어진 사막에 자리 잡고 있다.

<연합>

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