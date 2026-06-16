이재명 대통령, 잠실 시위 업무방해에 엄정 수사 지시

이재명 대통령은 투표용지 부족 사태로 발생한 ‘잠실 개표소 시위’ 과정에서의 무단 출입 제한 등 일부 불법 행위에 대해 법과 원칙에 따른 엄정한 대응을 경찰에 지시했다.
유럽을 순방 중인 이 대통령은 15일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 시위대의 개표소 봉쇄로 인해 국가대표 운동선수들이 피해를 입고 있다는 보도를 언급하며, “시위대의 민간인 출입제한 행패 등 위력에 의한 업무방해에 대해 행위자는 물론 공모자에 대한 엄중 수사를 경찰에 지시했다”고 밝혔다. 아울러 시위 참가자들을 향해 “의사 표현을 넘어 타인의 권리침해가 없도록 자제해야” 한다고 당부했다.
앞서 이 대통령은 전날 화상으로 주재한 수석보좌관 회의에서도 “참정권 침해에 대한 정당한 문제 제기를 다 인정하고 수용한다”면서도, 일부 업무방해의 경우 “마땅히 법과 원칙에 따라 합당한 책임을 물어야 한다”고 지적한 바 있다.
한편, 이 대통령은 같은 날 SNS에 실손보험 제도를 악용한 요양병원의 이른바 ‘페이백 관행’을 다룬 기사를 인용하며 “명백히 불법인 듯한데 아직도 이런 행태가 계속되고 있다. 시정 조치를 해야겠다”고 덧붙였다.
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