우리 아파트 인터넷 전기료도 혹시?…정부 보상신청 시스템 가동

나도 모르게 새 나간 아파트 공용전기료를 조금 더 수월하게 받을 수 있는 길이 열렸다. 과학기술정보통신부는 한국통신사업자연합회, 한국케이블TV방송협회와 함께 아파트나 빌라 등 공동주택에 설치된 인터넷분배기 등 인터넷설비 공용전기료 보상신청과 처리체계를 일원화한다고 15일 밝혔다.

서울 시내의 한 오피스텔 계량기. 사진은 기사 내용과 무관함. 뉴시스

인터넷분배기는 각 세대에 인터넷 신호를 보내주는 장치로 공용단자함이나 집중통신실 등에 설치된다. 공용전기를 사용하므로 원칙적으로 인터넷 사업자가 전기료를 부담해야 하지만, 일부 공동주택에서는 입주민이 해당 전기료를 직접 부담해 온 것으로 나타나 국회와 언론 등에서 지속적으로 지적을 받아왔다.

정부와 KT·SK브로드밴드·LG 유플러스·LG헬로비전 등 통신사업자들은 지난해 11월 TF를 구성하고 공동주택 인터넷설비 공용전기 사용실태 전수조사와 보상 추진 계획을 수립했다. 제주방송 등 4개 종합유선방송사업자도 참여해 건물 기준 11만개소에 달하는 총 14만4000개 설비를 대상으로 보상을 본격 추진해왔다.

그간 재발방지 대책으로 추진해온 보상신청관리시스템과 전담센터 구축이 완료됨에 따라 15일부터 본격적인 통합 운영에 들어갔다. 종전에는 관리주체가 통신사별 콜센터에 개별적으로 문의하고 신청해야 하는 번거로움이 있었다. 이제는 한국통신사업자연합회가 운영하는 보상신청관리시스템 한 곳만 통하면 모든 처리가 가능하다.

과학기술정보통신부 제공

아파트나 빌라의 건물주, 총무, 위탁관리업체 등 공용전기 관리주체는 설치된 인터넷설비를 확인한 후 보상신청관리시스템에 접속하면 된다. 관리주체 정보와 건물 정보, 사업자별 설비 사진을 등록하면 신청이 완료된다. 보상신청관리시스템은 신청 서비스 외에도 현장조사 이력과 신규 설비 등을 상시 통합 관리해 유사 사례 재발을 막는다.

인터넷 활용이 익숙하지 않은 관리주체를 위해 무료 전담센터도 함께 운영한다. 전담센터에서는 대상 여부 상담부터 신청서비스 이용 안내까지 상세하게 지원할 예정이다. 자세한 내용은 과기정통부 홈페이지 등에서 확인할 수 있다.

최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 “이번 전담센터와 보상신청관리시스템의 본격 가동을 통해 공용전기료 보상에 속도를 내고, 입주민이 인터넷설비 공용전기료를 부담하는 사례가 다시 발생하지 않도록 보다 체계적으로 관리해 나가겠다”고 말했다.

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