李 “미·이란 종전 협상 타결 환영…호르무즈 안전한 항행 보장 위해 국제사회와 공조할 것”

유럽 순방 중인 이재명 대통령은 15일(현지시간) 미국과 이란의 종전 협상 타결 소식에 “환영한다”며 “국제사회가 오랫동안 기대해 온 사태 해결을 위한 중요한 진전”이라고 평가했다. 이 대통령은 “글로벌 에너지 수급이 안정화되고 그간 호르무즈 해협 항행에 제약받아온 우리 선박과 선원들을 포함한 모든 선박이 조속히 안전한 운항을 재개할 수 있길 바란다”며 기대감을 드러냈다.

취임 후 교황과 첫 만남… ‘하느님의 품’ 조각상·백자합 선물 바티칸을 방문 중인 이재명 대통령이 15일(현지시간) 취임 후 처음으로 레오 14세 교황과 면담하고 내년 서울에서 열리는 세계청년대회를 계기로 한국을 방문해 달라고 공식 요청했다. 단독으로 30여분 간 진행된 이번 면담에서는 레오 14세 교황의 방북 문제도 거론된 것으로 알려졌다. 사진은 이 대통령이 교황청 사도궁에서 레오 14세 교황과 단독 면담을 마친 뒤 준비한 선물에 대해 설명하고 있는 모습. 이 대통령은 이날 교황에게 인간에 대한 연민과 용서, 화해, 공동체 회복의 의미를 담은 조각상 ‘하느님의 품’과 청빈, 성찰을 연상케 하는 한국 백자 다용도 합을 선물했다. 바티칸=연합뉴스

이 대통령은 이날 엑스(X)에 올린 글에서 미·이란 종전 협상 타결과 관련해 “협상 타결을 끌어낸 트럼프 대통령의 리더십과 협상 당사국 및 관련국들의 외교적 노력을 높이 평가한다”면서 “이번 합의를 통해 중동 지역의 평화와 안정이 조속히 회복되고, 역내 주민들의 안전과 번영을 위한 기반이 마련되길 기대한다”고 했다.

이 대통령은 특히 호르무즈 해협 통항 문제와 관련해 “앞으로도 호르무즈 해협의 자유롭고 안전한 항행이 지속적으로 보장될 수 있도록 미국을 비롯한 국제사회와 긴밀히 공조하며 필요한 역할을 수행해 나가겠다”면서 “대한민국은 국제사회의 책임 있는 일원으로서 이번 합의가 중동 지역을 넘어 세계 평화와 번영에 기여할 수 있도록 필요한 지원과 협력을 아끼지 않겠다”고 약속했다.

16일부터 이틀간 도널드 트럼프 미국 대통령을 비롯해 주요 선진국 정상들이 자리하는 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석하기 위해 프랑스를 방문할 예정인 이 대통령은 이를 계기로 국제사회의 호르무즈 해협 통항 관리를 위한 공조 방안 논의 등에 동참할 가능성이 있는 것으로 알려졌다.

이 대통령은 또 “그동안 중동 지역의 긴장 고조는 에너지 가격과 물류비 상승을 초래하며 국내 물가와 기업 경영, 일상생활 전반에 상당한 부담으로 작용해 왔다”면서 “단기간 내 변화를 체감하긴 어렵겠지만 우리 경제의 불확실성이 점차 해소되며 회복의 계기가 마련되길 기대한다”고 했다.

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