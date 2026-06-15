‘방송·신문의 상징’ 중앙그룹, 회생 절차 돌입…언론계 ‘충격’

‘대한민국 미디어의 산실’로 불리던 중앙그룹이 유동성 위기라는 벽을 넘지 못하고 결국 법정관리(기업회생 절차) 수순에 들어갔다.

홍정도 중앙그룹 부회장이 15일 서울 마포구 중앙일보빌딩에서 열린 계열사 유동성 위기 관련 기자회견에서 사과하고 있다. 중앙그룹은 JTBC 등 5개사의 회생 절차를 신청하고 경영 정상화에 나선다. 연합뉴스

15일 법조계와 언론계에 따르면 서울회생법원은 중앙그룹의 지주사인 중앙홀딩스를 비롯해 JTBC, 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙피앤아이 등 5개사에 대한 회생 절차 개시 신청을 회생2부(정준영 법원장)에 배당했다. 지난 12일 JTBC가 206억 원 규모의 채무를 상환하지 못해 디폴트(채무불이행)를 선언한 지 불과 사흘 만이다.

급변하는 미디어 환경 변화가 결정적이었다. TV 방송 광고 시장이 극도로 위축되면서 디지털 및 OTT 중심의 생태계 변화를 따라잡지 못한 것이 이번 위기의 도화선이 됐다.

중앙그룹의 수장인 홍정도 부회장은 이날 기자회견을 열고 고개를 숙였다. 홍 부회장은 “대외 경제 여건 악화와 자금 경색으로 인해 불가피한 선택을 하게 됐다”며 “채권자와 주주들의 피해 회복을 최우선 과제로 삼겠다”고 사과했다.

반면 중앙일보는 법정관리가 아닌 워크아웃(기업재무구조개선)을 선택했다. 박장희 중앙일보 대표는 “언론의 공적 책무를 중단 없이 수행하기 위한 결정”이라며 “채권단과의 협의를 통해 일시적 유동성 문제를 해결하고 재무 구조를 정상화하겠다”고 밝혔다.

하지만 상황은 녹록지 않다. 국내 신용평가사들은 이미 JTBC의 신용등급을 부도 상태인 ‘D’등급으로 강등했고, 중앙일보 또한 신용등급을 하향 조정하며 ‘부정적 검토 대상’에 올렸다. 업계에서는 계열사의 유동성 위기가 그룹 전체의 재무 불확실성으로 전이되면서 향후 미디어 업계 전반의 구조조정 신호탄이 될 것이라는 관측이 지배적이다.

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