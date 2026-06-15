민선 9기, ‘경북도 대전환 준비委’ 출범

경북도는 15일 안동 스탠포드호텔에서 ‘경북도 대전환 준비위원회’출범식을 열고, ‘경북의 힘으로 새로운 대한민국’을 위한 민선 9기 경북도정의 힘찬 출발을 예고했다고 밝혔다.

이번 위원회는 단체장 교체에 따른 인수위원회가 아닌 민선 7·8기 도정의 성과를 토대로 민선 9기 경북 대전환의 방향을 구체화하고 현장 중심의 정책과제를 발굴하기 위해 경북을 대표하는 각 분야 전문가와 기업인, 사회단체 관계자 등 300여 명으로 구성됐다.

경북도는 15일 안동 스탠포드호텔에서 ‘경북도 대전환 준비위원회’출범식을 열고, ‘경북의 힘으로 새로운 대한민국’을 위한 민선 9기 경북도정의 힘찬 출발을 예고한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 경북도 제공

특히, 민선 7·8기부터 경북도정의 주요 정책 방향을 자문해 온 경북도 정책자문위원회 위원들도 다수 참여하는 등 도정에 대한 이해도와 분야별 전문성을 바탕으로 현장성 있는 정책 제언을 더할 것으로 기대된다.

위원장에는 김성조 전 경북도문화관광공사 사장이 위촉됐다.

김 위원장은 제18대 국회 후반기 기획재정위원장을 역임하는 등 국정과 지역 행정 전반에 대한 폭넓은 경험을 갖춘 인사로 평가된다.

위원회는 기획·행정, 첨단과학·투자, 지역개발, 복지보건아동, 민생혁신, 재난안전, 지방시대정책, 해양·에너지, 환경산림자원, 농축산유통, 문화관광 등 11개 분과를 중심으로 운영된다.

도청 실·국과 경북연구원은 공약 검토와 자료 제공·분석 등을 통해 위원회 활동을 적극 뒷받침하고, 위원회의 논의가 일회성에 그치지 않고 실제 정책에 반영될 수 있도록 지원할 방침이다.

경북도 대전환 위원회 위원장에 김성조(왼쪽) 전 경북도문화관광공사 사장이 위촉된 가운데 이철우 도지사와 기념촬영을 하고 있다.

이날 전체회의에서 위원회는 민선 9기 경북도가 대구경북 행정통합과 신공항-영일만항 투포트(Two-Port)를 기반으로 산업·공간·공동체·민생의 4대 대전환을 이끌어 낼 분야별 주요 아젠다에 대해 논의했다.

▲산업 대전환을 위해 AI․반도체, 바이오, 미래모빌리티, 에너지, 방산 등 초격차 메가테크와 경북의 미래 먹거리와 양질의 일자리를 확대하고, 농식품산업의 경쟁력을 키우는 K-푸드 육성 방안 ▲ 공간 대전환을 위한 대구경북통합신공항과 영일만항 중심의 Two-Port 글로벌 경제권 형성과 경북의 문화·자연·역사 자원을 고부가 관광산업으로 키우기 위한 방안 등이 검토됐다.

▲공동체 대전환은 아이들의 자산 형성, 어르신 식사 지원과 돌봄을 통합한 경북 첫걸음 연금․어르신 건강밥상 및 지역 청년들의 교육, 일자리, 정주까지 지원하는 청년 희망 정주사회 건설 ▲민생 대전환은 도민의 일할 기회를 보장하는 일자리 기본사회, 골목경제와 지역상권의 활력을 되살리기 위한 소상공인 뉴딜 정책 등에 대한 의견수렴이 이뤄졌다.

아울러, 이러한 대전환을 경북도가 주도적으로 추진하기 위한 제도적 기반으로 ▲대구경북 행정통합의 조속한 추진이 필요하다는 데 공감대를 형성했다.

특히, 위원회는 2028년 대구경북통합특별시 출범 추진과 병행해, 통합 이후 안정적이고 실질적인 운영을 뒷받침할 재정특례, 권한이양, 지역 내 균형발전, 시·군·구 자율성 보장 등 핵심 운영과제를 지속적으로 구체화해 나가기로 했다. 또한, 시도민과의 소통을 통해 다양한 의견을 수렴하고, 폭넓은 공감대를 형성해 나갈 계획이다.

경북도 대전환 위원회 전체회의에서 이철우 도지사가 인사말을 하고 있다.

위원회는 향후 분과별 회의를 통해 소관 분야의 공약을 면밀히 검토하고, 공약의 확실한 이행을 위한 정책사업을 발굴한다. 아울러, 4대 대전환은 어느 한 분과나 개별 정책사업만으로 달성될 수 없는 만큼, 분과 간 협의와 조정을 통해 각 정책사업들이 상호 연계되어 시너지를 창출하는 정책패키지로 발전시켜 간다.

위원회는 이러한 논의 결과를 종합해 7월 중순쯤 도민에게 보고하는 것으로 공식 활동을 마무리할 계획이다.

김성조 위원장은 “일찍이 지방시대를 주창해 온 이철우 도지사의 뛰어난 통찰력과 뚝심있는 도정 철학, 남다른 추진력을 믿고 있다”며, “위원 한 분 한 분의 경험과 지혜를 모아 민선 9기 경북도정의 힘찬 출발을 지원하겠다”고 말했다.

이철우 도지사는 “민선 7·8기가 ‘변해야 산다’는 각오로 변화의 씨앗을 뿌려왔다면, 이제 민선 9기는 그 싹을 틔워 도민의 신뢰에 확실한 성과로 응답해야 하는 시기”라며, “대전환 준비위원회가 전달하는 현장의 목소리와 전문가의 제안을 도정에 적극 반영해 도민에게 희망을 주고, 도민이 자랑스러워하는 경북을 만들어 후손들에게 물려주겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지