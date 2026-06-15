미·이란 손 잡았지만… ‘동결자산 해제·핵 폐기’ 협상 험로 [美·이란 종전]

도널드 트럼프 미국 대통령이 이번 합의에도 불구, 이란 핵문제를 근본적으로 해결할 수 없을 것이라는 강경파의 우려에도 종전을 위한 합의를 서둘러 진행한 것은 유가 고공행진에 따른 국내외 여론 악화와 정치·경제적 부담이 결정적으로 작용했다는 분석이다. 향후 60일간의 본협상은 여전히 쉽지 않은 쟁점이 많다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

14일(현지시간) 트럼프 대통령이 이란과 전격적으로 종전을 위한 양해각서(MOU) 체결에 합의했지만, 그는 최근까지도 이란에 대한 공격 재개 방안을 심각하게 고려했던 것으로 알려졌다. 백악관에서 참모들과 회의 중 이와 관련해 본격적으로 얘기가 오갔다는 전언도 나왔다. 지난 8일 이란의 미 육군 아파치 헬기 격추를 계기로 이틀 연속 공격을 주고받으며 위태롭게 지속되던 휴전 상태가 깨질 수도 있다는 위기감도 있었다.



그럼에도 트럼프 대통령이 결국 이란과의 합의로 기운 것은 고공행진을 계속하고 있는 유가와 이로 인한 경제 상황의 악화, 11월 중간선거에 미칠 악영향을 고려하지 않았을 수 없었다는 관측이 제기된다. 전 세계 에너지 수송량의 20%가 지나는 호르무즈해협이 두 달 넘게 막히자 국제유가는 전쟁 전 대비 40∼60% 높은 수준으로 치솟았다. 트럼프 대통령이 ‘제조업 재건’을 내세운 것과 달리 유가 상승 이후 산업 전반의 타격이 이어졌다. 인플레이션이 계속되면서 최근 친트럼프 성향의 케빈 워시 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 취임했는데도 트럼프 대통령이 원하는 금리 인하는 난망한 상황이었다.



이런 가운데 트럼프 대통령의 지지율은 이란 전쟁을 거치며 집권 이후 최저 수준으로 떨어진 바 있다. 중간선거까지는 약 4개월 반이 남아, 서둘러 전쟁을 끝내고 주요 경제 수치가 회복되지 않으면 중간선거 참패와 집권 후기 동력 상실로 이어질 수밖에 없다. 트럼프 대통령의 핵심 지지층인 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영은 해외 군사 개입을 꺼리는 성향이어서 지지층 분열까지 우려됐다. 이란 전쟁에 투입하는 군사력의 비중이 커지면서 중국·러시아 등에 대한 억지력이 약화한다는 분석도 나왔다.



다만 대이란 전쟁의 명분이었던 이란 핵문제는 지금부터가 시작이다. 향후 60일의 유예기간 동안 양국은 이란 내 핵물질 처리와 반대급부인 이란의 해외 동결 자금 해제를 두고 치열한 줄다리기를 벌일 전망이다.

미국은 이란 내 고농축 우라늄을 미국의 주도로 국외로 반출하기를 원칙적으로 원하고 있다. 이란 내 폐기에 최근 미국이 동의한 것으로 알려졌지만, 이 역시 미국의 주도 하에 이뤄진다는 전제가 필요하다. 이란은 이에 대해 명확히 언급하지 않았다.



추가적인 우라늄 농축 금지와 관련, 트럼프 대통령은 버락 오바마 행정부 시절 타결됐다가 자신의 집권 1기 때 무효로 한 이란 핵합의(JCPOA)보다 높은 수준, 즉 ‘무기한’에 준하는 농축 금지를 원하고 있다. 이스라엘 변수도 무시할 수 없다. 이스라엘은 지난 협상 과정의 고비마다 레바논 공습 등 협상 타결을 바라지 않는 듯한 모습을 보여왔다. 중동 지역 내 정상국가 이란은 자국 안보에 치명적인 위협이 될 수 있다고 이스라엘이 보고 있어서다.



해외에 묶여 있는 수백억 달러의 이란 자금 동결 해제 문제 역시 본협상의 또 다른 난제가 될 전망이다. 계속되는 경제 제재로 여론이 악화해 민중 봉기까지 경험한 이란 입장에선 즉각적인 자금 유입을 위해 트럼프 대통령의 요구에 동의한 것으로 보인다. 하지만 미국은 합의 체결과 동시에 제재를 완화하고 동결 자금을 풀어주기보단 이란의 비핵화 조치 등 이행 수준에 따라 동결 자금을 단계적으로 풀어주는 ‘행동 대 행동’ 원칙을 내세우고 있다.



동결 자금 해제 등 경제적 보상을 제공하는 시점에 대해 미국과 이란이 끝까지 대립하면 2019년 하노이 북·미 정상회담의 결렬처럼 60일간의 핵협상 중 파국으로 치달을 가능성도 배제할 수 없다.

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