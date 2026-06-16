산업 변화 발빠른 대응… 美우주테크 기업 집중투자

한국투자신탁운용은 ‘고객이 먼저 돈을 벌어야 비로소 회사도 성장한다’는 철칙 아래 자산운용업의 본질을 투자자 성공을 돕는 파트너십으로 정의한다. ETF 브랜드 ‘ACE ETF’는 한때 유행하고 사라질 테마가 아니라 장기 투자 시 반드시 승리할 수 있는 방향을 제시하는 걸 목표로 한다.



한투운용의 대표 ETF 상품은 ‘ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF’이다. 2022년 ETF 브랜드명을 ‘ACE’로 리뉴얼한 뒤 출시한 첫 번째 상품이다. 한국과 미국에 상장된 글로벌 반도체 기업 중 시가총액 상위 10개 종목을 수정된 동일가중방식으로 편입한 ‘Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Index’를 기초지수로 한다. 반도체 세부 4개 카테고리(메모리 반도체, 비메모리 반도체, 파운드리, 반도체 장비)의 시가총액 1위 종목을 각 20% 비중으로 편입하고, 나머지 6개 종목을 동일가중(약 3.33%)으로 편입했다. 지난 9일 기준 이 ETF 순자산액은 1조7877억원이며 최근 1년 수익률은 242.46%에 달한다.



한투운용의 최근 주력 상품은 ‘ACE 미국우주테크액티브 ETF’다. 미국 상장 종목 중 우주 테크 분야와 관련성이 높은 최대 15개 기업으로 구성된 ‘FnGuide 미국스페이스테크’가 기초지수다. ETF 순자산액은 2480억원이며 1개월 수익률은 18.91%다. 핵심 운용 전략은 전통적인 항공사나 정부 납품 중심의 방산 기업을 배제하고 실제 성장이 집중되는 민간 주도의 순수 우주(뉴스페이스) 기업만을 엄선해 밸류체인에 집중하는 것이다. 산업구조 변화가 빠른 시장 특성에 맞춰 유망 종목을 선제적으로 편출입하는 액티브 운용 전략을 활용한다.

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