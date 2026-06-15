유엔총장 “전쟁 해결 중대 진전”… 유럽 4개국 “핵합의 조속 확정을” [美·이란 종전]

14일(현지시간) 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 체결에 합의하자 국제사회는 안도하며 일제히 환영의 뜻을 밝혔다.

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장. AFP연합뉴스

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 환영 성명에서 이번 평화 합의를 중동 전쟁 해결을 위한 “중대한 진전”이라고 평가했다. 그는 “당사자들이 이번 새 동력을 바탕으로 분쟁의 최종적 해결을 향한 노력을 배가하기를 희망한다”고 말했다.



유럽 국가들도 잇달아 환영 입장을 내놓으며 핵 합의 세부 사항의 조속한 확정과 이행을 촉구했다. 영국·프랑스·독일·이탈리아 정상은 공동성명에서 “미국과 이란 간 MOU 발표를 진심으로 환영한다”며 “이란은 결코 핵무기를 획득해서는 안 되며, 이를 위해 미국과 이란, 국제원자력기구(IAEA)와 협력할 준비가 돼 있다”고 밝혔다. 이들 국가는 이란이 핵 프로그램과 관련한 조치를 취할 경우 대이란 제재를 해제할 준비가 돼 있다고 강조했다.

키어 스타머 영국 총리. AP연합뉴스

키어 스타머 영국 총리는 별도의 성명에서 “이란은 결코 핵무기를 보유해서는 안 된다는 것이 영국의 확고하고 오랜 입장”이라고 밝혔다. 스타머 총리는 분쟁이 중단되면 영국과 프랑스가 주도하는 호르무즈해협 기뢰 제거 지원 임무를 가동할 것이라고도 밝혔다.



에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 16일 주요 7개국(G7) 정상들이 호르무즈해협의 장기적 재개방 문제를 논의할 것이라고 밝혔다. 마크롱 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 올린 영상에서 “G7 정상들은 이번 합의의 파급효과와 레바논 지원 문제, 호르무즈해협의 지속적인 재개방 방안, 그리고 이란의 핵·탄도미사일 활동에 대한 최종 합의 문제를 논의하게 될 것”이라고 말했다.



다카이치 사나에 일본 총리도 환영의 뜻을 표하면서 호르무즈해협의 자유롭고 안전한 항행 확보를 촉구했다. 다카이치 총리는 이날 종전 합의 소식이 전해진 뒤 SNS에 글을 올려 “지금까지 사태 진정이 한시라도 빨리 실제로 이뤄지는 것이 가장 중요하다고 보고 외교 노력을 해왔다”며 “이 관점에서 각서 합의를 사태 수렴을 향한 하나의 큰 걸음으로서 환영한다”고 말했다.



레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령은 종전 합의를 환영한다면서도 “최종 서명이 날인되는 날까지 발생할 수 있는 사보타주(파괴 공작) 행위를 경계하고, 긴장을 고조시킬 수 있는 수사적 표현이나 도발, 행동을 자제해야 한다”고 촉구했다.

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