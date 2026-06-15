서울아산병원, 뇌동맥류 치료 2만례 달성

서울아산병원이 국내 최초로 ‘뇌 속 시한폭탄’으로 불리는 뇌동맥류 치료 2만례를 달성했다.



15일 서울아산병원에 따르면 뇌혈관팀은 1989년 첫 뇌동맥류 수술 이후 최근까지 총 2만874건의 뇌동맥류 치료를 시행했다. 2019년 이후에는 매년 1000례 이상의 고난도 치료를 안정적으로 수행해왔다.

서울아산병원 뇌혈관팀이 국내 최초 뇌동맥류 치료 2만례 달성을 기념해 사진 촬영을 하고 있다. 서울아산병원 제공

뇌동맥류는 파열 전 특별한 증상이 없는 경우가 많지만, 터지면 뇌출혈로 이어져 생명을 위협할 수 있는 질환이다. 최근에는 건강검진 활성화로 비파열 뇌동맥류를 조기에 발견해 예방적으로 치료하는 비율이 크게 늘고 있다. 이 병원의 1989~1993년 비파열 뇌동맥류 환자 비율은 4.4%에 그쳤지만, 2015년 처음 90%를 넘어선 뒤 최근에는 93~94%에 달하고 있다. 치료 패러다임이 ‘파열 후 응급치료’에서 ‘파열 전 예방치료’로 옮겨간 것이다.



병원이 2016년부터 2025년까지 최근 10년간 비파열 뇌동맥류 치료 결과를 분석한 결과, 치료 후 주요 합병증 또는 사망·중증 후유장애 발생률은 외과적 수술인 클립결찰술이 3.5%, 혈관 내 최소 침습 시술인 코일색전술이 1.7%로 나타났다. 이는 전 세계적으로 보고되는 수치보다 절반 이하 수준으로, 세계적으로도 우수한 치료 성적이다.



서울아산병원 뇌혈관팀은 신경외과와 영상의학과 전문의가 협진해 환자의 나이, 가족력, 뇌동맥류의 위치와 모양 등을 종합적으로 고려한 치료법을 선택하고 있다고 설명했다.



안재성 신경외과 교수는 “2만례라는 기록은 단순한 숫자가 아니라 한 건 한 건이 환자의 생명과 직결된 치료였다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

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