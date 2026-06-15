7년만에 만난 진선규·공명…"육해공 액션 007급입니다"

"사이즈만 보면 007급이다. 바다에선 요트 추격전이 펼쳐지고 하늘에선 패러글라이딩 액션이 등장한다."

◇진선규·공명, 전남편과 현 남편으로 펼치는 육해공 액션

배우 진선규·공명이 넷플릭스 영화 '남편들'(6월19일 공개)에서 요트 추격전과 패러글라이딩 액션을 선보인다. 두 사람은 2019년 영화 '극한직업'에서 형사 동료로 호흡을 맞춘 바 있다. 7년만에 만난 두 사람은 이버엔 전 남편과 현 남편으로 재회한다.

배우 진선규(왼쪽), 공명이 15일 오전 서울 중구 앰배서더 풀만에서 열린 넷플릭스 영화 '남편들' 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다. 뉴시스

진선규는 15일 서울 중구에서 열린 '남편들' 제작보고회에서 공명에 대해"연기가 많이 성장했다"고 했다. 그는 "'극한직업' 찍을 때 함께 보낸 시간이 있어서 이번에 서로 더 많이 친해지고 돈독해졌다고 느꼈다. 리허설을 매번 다르게 해도 공명과는 유기적으로 매우 잘 흘러간다는 느낌을 받았다"고 말했다. 그러면서 그는 "공명은 내 아이디어를 모두 받아줬다"고 했다.

이에 공명은 "현장 갈 때마다 행복했다. 그만큼 선규 형과 같이하는 시간은 말로 표현 못 할 정도로 기분이 좋았고 1분 1초가 아깝다고 느낄 정도로 행복했다"고 했다.

'남편들'은 전남편과 현 남편이 마약 조직에 납치된 아내를 구하기 위해 힘을 합치는 이야기를 그린다. 배우 진선규가 전남편이자 마약반 형사 '충식'을, 공명이 수의사이자 현 남편인 '민석'을 연기한다. 김지석은 신흥 마약 조직 두목 '도준'을, 윤경호는 한물간 마약 두목 '용강'을 맡았다. 이다희는 도준의 아내 '혜란'을, 강한나는 납치된 아내 '시내'를 연기한다. 전소민은 사회부 기자 '아라'로 등장한다.

◇육해공 액션이 담긴 코미디 영화

연출은 박규태 감독이 했다. 박 감독은 영화 '육사오'(2022)를 연출했고, '박수건달'(2013) '달마야 놀자'(2001) 등 각본을 썼다. 그간 조폭과 스님, 건달과 무당, 남한 군인과 북한 군인 등 상극 캐릭터로 코미디를 해온 박 감독은 이번엔 전 남편과 현 남편 공조를 코믹액션으로 풀어냈다.

그는 "이 작품엔 육해공 액션이 나온다. 바다에선 요트 추격전이 펼쳐지고 하늘에선 패러글라이딩 액션이 등장한다"고 했다. 이어 "사이즈만 보면 거의 007급"이라고 했다.

박 감독은 "영화 속에서 전남편과 현 남편은 띠동갑이 나는 인물들이다. 그리고 신 마약왕과 구 마약왕도 등장한다. 우리나라 문화 특징인 거 같은데 보통 만나면 나이부터 물어본다. 그러면서 형 동생으로 가르기도 한다"고 말했다. 이어 "유쾌한 영화 속 캐릭터를 통해 경쾌한 영화를 선보이고 싶은 마음도 있었지만 구세대와 신세대의 세대 갈등 문제도 어우러지는 작품을 만들고 싶었다"고 말했다.

◇'런닝맨' 출신 여배우들의 만남

이 작품엔 배우 이다희·강한나·전소민도 출연한다. 세 배우 모두 '런닝맨'에 출연했다는 공통점을 갖고 있다. 박 감독은 "우리 애한테 이 배우들이 출연한다고 하니까 '아빠 런닝맨 찍냐'고 하더라"라고 말했다. 이어 "세 사람 모두 대중이 좋아하는 이미지가 있다고 생각한다. 그래서 더욱 우리 영화에 잘 맞는다고 생각한다"고 했다.

이다희는 "도준이 처음 등장할 때 두 사람 간의 굉장한 아드레날린이 터지는 지점이 있다. 이 부분이 매우 이끌렸고 잘 보여주려고 노력했다"고 했다. 이 작품에서 두 남편을 둔 강한나는 "촬영장 갈 때마다 진선규와 공명의 애정을 받았다. 충식과는 애증의 케미가 있고 민석과는 꽁냥 케미가 있다"고 말했다. 전소민은 "사회부 기자를 연기하기 위해 목소리 연기에 집중했다"고 했다. 그는 "기자 연기를 잘 보여주면 아라가 가진 특유의 능글맞음과 돌은 미 같은 걸 느낄 수 있을 거라 생각했다"고 했다.

<뉴시스>

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