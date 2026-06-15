LNG선 건조 재개 나선 日… 韓에 손 내미나

일본이 에너지 안보 기반 강화를 위해 액화천연가스(LNG) 운반선 건조 능력을 복원하기로 했다. 부족한 핵심 기술은 세계 LNG선 시장 점유율 1위인 한국으로부터 전수받겠다는 복안이다.



니혼게이자이신문(닛케이)은 15일 이마바리조선과 가와사키중공업, 나무라조선소가 공동으로 LNG 운반선 건조를 재개하기로 했다고 보도했다.

한 LNG 유조선이 일본 도쿄 남서쪽 요코하마 항구에 도착하는 모습. AP연합뉴스

2035년쯤부터 연 3∼5척을 만들겠다는 목표다. 일본은 발전 연료와 도시가스에 쓰이는 LNG 수요의 98%를 수입에 의존하지만, 수송에 필수적인 LNG선은 한국(세계 시장 점유율 70%)과 중국(30%)에 밀려 2019년 이후 국내 건조 명맥이 끊겼다.



일본은 현재 LNG를 공급받기 위해 약 100척의 LNG선을 운항 중이다. 선박 교체 주기가 약 20년인 점을 고려하면, 연간 5척씩 국내 건조가 이뤄질 경우 독자적인 LNG 수송 능력을 확보할 수 있다는 계산이다. 이를 위해 일본 정부는 이달 중 수립할 ‘민관 투자 로드맵’에 국산 LNG선 건조 재개 방침을 명시하기로 했다. 조선업은 다카이치 사나에 내각이 내건 17개 ‘위기관리 및 성장 투자’ 분야 중 하나로, LNG선 부활은 그중에서도 핵심으로 꼽힌다.



문제는 일본 내 LNG선 제조 공급망이 거의 붕괴했다는 점이다. 특히 현재 세계 LNG선의 주류인 멤브레인 방식 LNG 저장탱크 기술이 없다. 한국 조선사들이 주도적으로 개발한 멤브레인은 기존의 독립 탱크 방식과 달리 선체와 화물창을 일체화한 것으로 저장 효율이 높다.



이에 따라 일본은 한국에 기술 협력을 요청하는 방안을 검토 중이다. 닛케이는 “일손 부족으로 중국에 맹렬히 추격당하는 한국 입장에서도 일본과의 협력을 통해 고객을 중국에 빼앗기는 것을 막을 수 있다”고 짚었다.



일본 정부는 자국산 LNG선을 구매하는 선주에게 한국·중국산과의 가격 차이를 보전하는 방안도 만지작거리고 있다. LNG선 건조가 재개되더라도 수주 물량이 많은 한·중에 가격 경쟁력이 뒤처질 가능성이 많은 까닭에 일정한 보조금 지급이 필요하다는 판단이다.

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