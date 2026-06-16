[경제 단신] DL이앤씨 ‘동제주 복합발전소’ 수주 외

DL이앤씨 ‘동제주 복합발전소’ 수주

DL이앤씨는 한국동서발전이 발주한 5500억원 규모의 동제주 복합발전소 건설 공사를 단독 수주했다고 15일 밝혔다. 이 사업은 2030년 준공을 목표로 제주 구좌읍 동복리 일대에 총발전 용량 150㎿급 가스복합발전소를 건설하는 프로젝트다. DL이앤씨가 설계·조달·시공(EPC)과 시운전 등 전 공정을 일괄 수행한다. 완공 시 제주 지역의 전력 공급 안정화에 기여할 것으로 기대된다. 윤재호 DL이앤씨 플랜트사업본부장은 “청정 수소 발전 전환은 신규 발전소 건설 대비 가동 중단기간을 최소화하고 비용도 절감할 수 있는 경제적인 저탄소 발전 솔루션”이라고 말했다.

태안~안성 민자고속도로 ‘적격성’ 통과



충남 태안군과 경기 안성시를 연결하는 태안∼안성 민자 고속도로 사업이 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터의 민자적격성조사를 통과했다. 민자적격성조사는 민간 제안 사업의 경제성과 정책적 필요성, 재정사업 대비 민간투자 방식의 적정성을 종합적으로 분석하는 절차다. 국토교통부는 15일 전략환경영향평가 등 후속절차에 착수해 이르면 2031년 착공할 계획이라고 밝혔다. 이 고속도로가 개통되면 충청권 서부지역과 수도권 사이 이동시간이 단축되고 물류 이동 효율성이 높아져 경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

현대차, 전기차 구독 ‘360일 플랜’ 출시



현대자동차는 차량 구독 서비스 ‘현대 제네시스 셀렉션’에 장기 전기차 이용 상품인 ‘360일 플랜’을 새롭게 도입했다고 15일 밝혔다. 360 플랜은 위약금과 약정 기간, 선납금 없이 이용할 수 있는 기본 이용 조건에 30일 단기 구독 대비 할인된 요금이 적용된다. 대상 차종은 아이오닉 5, 아이오닉 6, 코나 일렉트릭, 아이오닉 5 N 4종이다. 일반 렌터카에서 접하기 어려운 풀옵션급 고사양 차량으로 마련된 것이 특징이다. 아이오닉 5와 아이오닉 6은 기존 대비 최대 월 14만원, 코나 일렉트릭은 최대 월 5만원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

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