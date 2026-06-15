김도완, 첫 日드라마 “정말 행복했다”

배우 김도완이 일본 드라마 첫 출연작을 성공적으로 마무리하며 의미 있는 발자취를 남겼다.

배우 김도완이 첫 일본 드라마 출연 소감을 남겼다. 나무엑터스 제공

14일 종영한 일본 NTV 드라마 ‘열 번 찍어 안 넘어가는 나무 없다’에서 김도완은 김희승 역을 맡아 시청자들과 만났다. 작품을 통해 일본 드라마에 처음 도전한 그는 안정적인 연기와 캐릭터 해석으로 존재감을 드러내며 호평을 얻었다.

김도완이 연기한 김희승은 민석(시손 준)의 의붓형으로, 누구보다 동생을 아끼고 챙기는 인물이다. 하지만 가문의 후계자가 민석으로 결정되면서 두 사람의 관계는 어긋나기 시작했고, 이후에는 진심 어린 형제애를 쌓아갔다.

또한 그는 어머니 경화(김주령 분)과 긴장감 넘치는 분위기를 자아내기도 했다. 가족 간의 이해관계와 감정 충돌 속에서 인물이 겪는 변화 과정을 섬세하게 표현해 시청자들의 관심을 받았다는 평가이다.

특히 김도완은 이번 작품에서 냉정하고 강단 있는 모습과 가족을 향한 따뜻한 감정을 오가는 입체적인 연기를 선보였다. 세련된 수트 스타일링 역시 캐릭터의 이미지와 조화를 이루며 극 중 매력을 더욱 부각시켰다.

배우 김도완이 첫 일본 드라마 출연 소감을 남겼다. 나무엑터스 제공

종영과 함께 김도완은 소속사 ‘나무엑터스’를 통해 작품을 마친 소감을 전했다. 그는 “이번 작품을 통해 다른 환경 속에서 촬영하며 많은 것을 배우고 새로운 경험도 할 수 있었다”며 “희승이를 연기하는 동안 정말 행복했다”고 밝혔다.

그러면서 드라마를 응원해 준 모든 이들에게 진심 어린 감사의 인사를 건네며 앞으로도 새로운 모습으로 찾아가겠다는 각오를 밝혔다. “그동안 ‘열 번 찍어 안 넘어가는 나무 없다’를 사랑해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”고 전했다. 이어 “앞으로 또 다른 모습으로 찾아뵙겠다”고 향후 활동을 주목시켰다.

그가 첫 일본 드라마를 성공적으로 마친 만큼 향후 활동에 대한 기대감도 더욱 높아지고 있다. 김도완은 오는 7월 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’에 출연한다. 그는 극 중 매력적인 빌런 박승재 역을 맡았다.

한편 ‘열 번 찍어 안 넘어가는 나무 없다’는 국내에서 채널W를 통해 시청할 수 있다고 전해진다.

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