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유혜정, 전남편 서용빈에 감사…"멋진 아빠"

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배우 유혜정이 전 남편 서용빈에게 고마움을 전했다.

 

14일 유튜브 채널 '붕어빵이네 혜정규원'에는 유혜정이 딸 서규원이 전남편 서용빈을 만나 야구 경기를 즐기는 영상이 공개됐다.

 

유혜정. 유튜브 캡처
유혜정. 유튜브 캡처

유혜정은 "규원이가 아빠를 만나 데이트하는 시간이 자주 있는데, 오늘도 아빠랑 야구를 보러 잠실 야구장으로 갔다"고 말했다.

 

이어 "규원이한테 늘 말한다. '너에게 좋은 점이 정말 많은데 엄마한테는 별로 없는 것 같다. 아빠의 좋은 유전자를 물려받아서 지금 멋진 26살 숙녀가 된 것이다. 아빠한테 감사하고, 엄마는 옆에서 친구처럼 재미난 존재가 되어주겠다'고 말한다"라고 전했다.

 

유혜정은 전남편 서용빈을 향해 "늘 규원이 아빠에게 감사한다. 저런 좋은 딸을 준 것에 대해서도 너무 감사하고, 규원이에게 멋진 아빠가 되어주고 있는 것도 너무 감사하다"고 고마움을 전했다.

 

그러면서 "규원이에게는 온전한 사랑을 주는 엄마 아빠가 있다는 거 늘 잊지 마라"라고 강조했다.

 

이후 서규원은 현재 LG 트윈스 전력 강화 코디네이터로 활동 중인 아빠 서용빈을 만났다.

 

서규원은 "아빠의 본업 모먼트를 보니 좋았다"라며 "기회가 되면 아빠랑 데이트도 찍어보겠다"라고 말했다.

 

한편, 유혜정은 1999년 서용빈과 결혼 후 슬하에 딸 서규원을 뒀으나 2007년 이혼했다.

<뉴시스>


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